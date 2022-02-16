Россиянам назвали экологичные альтернативы для замены одноразовых кухонных предметов
Фольгу и пищевую пленку женщины нередко применяют для хранения продуктов. Однако, по мнению Иванова, гораздо экологичнее будет использование контейнеров из стекла, в том числе из переработанного. Также можно использовать восковые салфетки и силиконовые крышки, пишет «Газета.Ru».
«Вместо пакетов и фольги для запекания лучше взять правильную посуду: гусятницы, горшочки, стеклянные или керамические формы, которые позволяют поддерживать равномерно распределенную температуру внутри блюда, но не являются одноразовыми предметами», — рассказал эксперт.
Пергаментную бумагу Михаил Иванов рекомендовал заменить силиконовым ковриком. Он многоразовый, пригоден для вторичной переработки, не выделяет вредных веществ в напитки или еду, не имеет запаха и вкуса, выдерживает как тепло, так и холод, а также не содержит нефти, свинца, ПВХ.
«Еще в быту можно использовать посуду из переработанного стекла, кухонные принадлежности из бамбука (разделочные доски, поварешки). Альтернатива бумажным салфеткам — салфетки из ткани», — подчеркнул он.
Негативное влияние на окружающую среду оказывают и пластиковые пакеты. Например, для хранения круп подойдут стеклянные емкости или тканевые мешочки, а для фруктов и овощей — многоразовые шопперы. По словам специалиста, небольшие изменения на вашей кухне в конечном итоге ведут к большим переменам в мировой экологии.
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