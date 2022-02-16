Россиянам назвали экологичные альтернативы для замены одноразовых кухонных предметов

Пергаментную бумагу Михаил Иванов рекомендовал заменить силиконовым ковриком. Он многоразовый, пригоден для вторичной переработки, не выделяет вредных веществ в напитки или еду, не имеет запаха и вкуса, выдерживает как тепло, так и холод, а также не содержит нефти, свинца, ПВХ.

«Еще в быту можно использовать посуду из переработанного стекла, кухонные принадлежности из бамбука (разделочные доски, поварешки). Альтернатива бумажным салфеткам — салфетки из ткани», — подчеркнул он.

Негативное влияние на окружающую среду оказывают и пластиковые пакеты. Например, для хранения круп подойдут стеклянные емкости или тканевые мешочки, а для фруктов и овощей — многоразовые шопперы. По словам специалиста, небольшие изменения на вашей кухне в конечном итоге ведут к большим переменам в мировой экологии.