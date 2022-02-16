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Россиянам назвали экологичные альтернативы для замены одноразовых кухонных предметов

Эксперт рабочей группы EcoNet Национальной технологической инициативы Михаил Иванов назвал привычные кухонные атрибуты каждой хозяйки, которые наносят большой вред окружающей среде. Среди них оказались следующие предметы: фольга, пленка, пергаментная бумага, пакеты для запекания и бумажные салфетки.
Россиянам назвали экологичные альтернативы для замены одноразовых кухонных предметов

Фольгу и пищевую пленку женщины нередко применяют для хранения продуктов. Однако, по мнению Иванова, гораздо экологичнее будет использование контейнеров из стекла, в том числе из переработанного. Также можно использовать восковые салфетки и силиконовые крышки, пишет «Газета.Ru».

«Вместо пакетов и фольги для запекания лучше взять правильную посуду: гусятницы, горшочки, стеклянные или керамические формы, которые позволяют поддерживать равномерно распределенную температуру внутри блюда, но не являются одноразовыми предметами», — рассказал эксперт.

Пергаментную бумагу Михаил Иванов рекомендовал заменить силиконовым ковриком. Он многоразовый, пригоден для вторичной переработки, не выделяет вредных веществ в напитки или еду, не имеет запаха и вкуса, выдерживает как тепло, так и холод, а также не содержит нефти, свинца, ПВХ.

«Еще в быту можно использовать посуду из переработанного стекла, кухонные принадлежности из бамбука (разделочные доски, поварешки). Альтернатива бумажным салфеткам — салфетки из ткани», — подчеркнул он.

Негативное влияние на окружающую среду оказывают и пластиковые пакеты. Например, для хранения круп подойдут стеклянные емкости или тканевые мешочки, а для фруктов и овощей — многоразовые шопперы. По словам специалиста, небольшие изменения на вашей кухне в конечном итоге ведут к большим переменам в мировой экологии.

Фото: freepik.com

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