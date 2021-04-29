Россиянам напомнили, сколько яиц можно съесть без вреда для здоровья на Пасху

Яйцо – ценный пищевой продукт, источник белка и множества питательных веществ. В нем содержатся витамины А, Е, D, холин, лецитин, лютеин и другие важные для здоровья микроэлементы.

Однако, несмотря на все полезные свойства, рекомендуется употреблять не более 4 яиц в неделю, сообщила РИА Новости эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова.