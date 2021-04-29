Россиянам напомнили, сколько яиц можно съесть без вреда для здоровья на Пасху
Яйцо – ценный пищевой продукт, источник белка и множества питательных веществ. В нем содержатся витамины А, Е, D, холин, лецитин, лютеин и другие важные для здоровья микроэлементы.
Однако, несмотря на все полезные свойства, рекомендуется употреблять не более 4 яиц в неделю, сообщила РИА Новости эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова.
"На сегодняшний день исследования показали, что употребление 1-2 яиц в день не влияет на увеличение рисков сердечно-сосудистых заболеваний", – заявила эксперт. То есть на Пасху можно позволить себе съесть несколько яиц и это не навредит вашему здоровью, но если злоупотреблять и увеличить это количество до 4-5, можно столкнуться с избытком калорий и холестерина.
Также, по словам Провоторовой, к употреблению яиц имеются некоторые противопоказания. Их не рекомендуется есть людям с заболеваниями желчного пузыря и поджелудочной железы. И, конечно, не стоит потреблять их в случае аллергии на желток или белок.
Фото: freepik.com
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