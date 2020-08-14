Россиянам напомнили о том, кому не рекомендовано есть мед

Кроме того, употреблять в пищу этот продукт и здоровым людям надо с осторожностью. «Чтобы получить максимум полезных веществ, надо съесть очень много меда. Это приведет к переизбытку простых углеводов, что негативно скажется на организме и может привести к развитию сахарного диабета, избыточной массы тела и к ожирению», – пояснила Русакова, добавив, что лучше есть его надо в первой половине дня, перед тренировкой или активной прогулкой, чтобы иметь возможность сжечь их. Рекомендованная порция меда в день – не больше 1-2 ложек. Его можно добавлять в чай или использовать в качестве топпинга для каш, сырников, запеканок, творога и других вариантов завтрака.

Также диетолог напомнила о том, как важно покупать сертифицированный продукт, представленный в магазинах, который проверен на наличие вредных примесей, чтобы быть уверенным, что мед принесет пользу, а не подорвет здоровье.

Фото: freepik

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