Россиянам напомнили о том, кому не рекомендовано есть мед
По словам эксперта, которые приводит издание «Вечерняя Москва», по своим биохимическим свойствам мед равен сахару, потому людям, страдающим от сахарного диабета, этот продукт категорически противопоказан из-за того, что может вызвать скачок глюкозы в крови. Не рекомендован он и тем, у кого диагностировано преддиабетическое состояние.
Кроме того, употреблять в пищу этот продукт и здоровым людям надо с осторожностью. «Чтобы получить максимум полезных веществ, надо съесть очень много меда. Это приведет к переизбытку простых углеводов, что негативно скажется на организме и может привести к развитию сахарного диабета, избыточной массы тела и к ожирению», – пояснила Русакова, добавив, что лучше есть его надо в первой половине дня, перед тренировкой или активной прогулкой, чтобы иметь возможность сжечь их. Рекомендованная порция меда в день – не больше 1-2 ложек. Его можно добавлять в чай или использовать в качестве топпинга для каш, сырников, запеканок, творога и других вариантов завтрака.
Также диетолог напомнила о том, как важно покупать сертифицированный продукт, представленный в магазинах, который проверен на наличие вредных примесей, чтобы быть уверенным, что мед принесет пользу, а не подорвет здоровье.
Фото: freepik
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