Россиян предупредили об опасности употребления в пищу продуктов с истекшим сроком годности
Директор департамента исследований Роскачества Людмила Викулова, чьи слова приводи информационное агентство ТАСС, заявила, что по истечении срока годности – временного промежутка, в течение которого товар пригоден к употреблению – продукты есть нельзя, так это очень опасно по нескольким причинам. Первая из них – к окончанию срока годности в них возрастает количество патогенных микроорганизмов (именно поэтому также не стоит приобретать уцененную еду, которую надо употребить в пищу буквально в течение одного-двух дней).
Вторая причина – вы не знаете, насколько хорошо соблюдались правила хранения этих продуктов: если они долго пролежали на прилавке магазина без соблюдения рекомендаций по температурному режиму и режиму влажности, они могут испортиться и до истечения срока годности. Чем свежее продукт, тем ниже риск развития патогенных процессов. При этом эксперт подчеркнула: если на хлебе, сыре или других продуктах появляется хотя бы небольшое пятнышко плесени, их надо утилизировать – обычное срезание «зараженного» участка не поможет, так как процесс протекает не только на поверхности, но и внутри.
Кроме того, представители Роскачества обратили внимание россиян на то, что, если вы покупаете готовую еду, в составе которой несколько компонентов, срок годности выставляется по компоненту с самым коротким сроком хранения. И если вы покупаете такую продукцию на развес, стоит смотреть не на срок фасовки, а на срок изготовления. Викулова также напомнила о сроках хранения ультраскоропортящихся продуктов, к которым относятся готовые салаты, свежая рыба, выпечка и десерты с кремом, а также мясные полуфабрикаты: подобные продукты сохраняют свои свойства от 12 часов до 3 суток, потому важно обращать внимание не только на точную дату производства, но и на время.
Скоропортящиеся продукты можно хранить в холодильнике от 3 до 30 дней, к ним относятся, в частности, молоко, йогурт, овощи и фрукты. Те товары, которые не теряют своих свойств дольше месяца, относятся к категории продуктов длительного хранения. Это, например, сухофрукты, орехи, цукаты, семечки, соль, чаи, консервы, макароны – чтобы они не испортились, важно соблюдать лишь условия хранения. Но это справедливо лишь для не распакованных товаров.
Фото: vostock-photo
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