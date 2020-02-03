Россиян предупредили об опасности употребления в пищу продуктов с истекшим сроком годности

Директор департамента исследований Роскачества Людмила Викулова, чьи слова приводи информационное агентство ТАСС, заявила, что по истечении срока годности – временного промежутка, в течение которого товар пригоден к употреблению – продукты есть нельзя, так это очень опасно по нескольким причинам. Первая из них – к окончанию срока годности в них возрастает количество патогенных микроорганизмов (именно поэтому также не стоит приобретать уцененную еду, которую надо употребить в пищу буквально в течение одного-двух дней).

Вторая причина – вы не знаете, насколько хорошо соблюдались правила хранения этих продуктов: если они долго пролежали на прилавке магазина без соблюдения рекомендаций по температурному режиму и режиму влажности, они могут испортиться и до истечения срока годности. Чем свежее продукт, тем ниже риск развития патогенных процессов. При этом эксперт подчеркнула: если на хлебе, сыре или других продуктах появляется хотя бы небольшое пятнышко плесени, их надо утилизировать – обычное срезание «зараженного» участка не поможет, так как процесс протекает не только на поверхности, но и внутри.