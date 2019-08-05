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Российские туристы признались, сколько денег могут потратить на еду во время отдыха

Большинство россиян считают тестирование местной кухни важной составляющей хорошего путешествия и готовы от души потратиться на дегустацию деликатесов.

Как передает «РИА Новости» со ссылкой на сервис подбора авиабилетов Momondo, больше половины опрошенных (52%) с легкостью расстаются с деньгами во время отпуска, если дело касается гастрономии.

Выяснилось, что 25% респондентов готовы потратить от 500 до 1000 рублей на человека в сутки, 32% – до 2000 рублей в день, 18% – от 2000 до 4000 рублей, каждого двадцатого опрошенного не пугает чек больше 4000 рублей. Что удивительно, в путешествиях россияне редко посещают кафе: 41% опрошенных делает это лишь несколько раз за всю поездку, и лишь 10% ходят в рестораны ежедневно.

При выборе ресторана в поездке 82% российских туристов руководствуются рекомендациями в Интернете. Из них 40% ищут отзывы на тематических сайтах, и 30% – в социальных сетях и еще 13% – в блогах. Также опрошенные склонны доверять оценкам местных жителей, коллег, родных и знакомых.

Кстати, 80% всех респондентов уверены, что еда – такая же важная часть путешествия, как и поход в музеи: она помогает проникнуться местной культурой не меньше, чем легендарные произведения искусства. Потому россияне предпочитают готовиться к поездке, изучая не только путеводители, но и особенности местной кухни. Для 16% опрошенных кулинарные предпочтения вообще являются главной составляющей при выборе направления путешествия.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: vostock-photo

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