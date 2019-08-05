Российские туристы признались, сколько денег могут потратить на еду во время отдыха

Как передает «РИА Новости» со ссылкой на сервис подбора авиабилетов Momondo, больше половины опрошенных (52%) с легкостью расстаются с деньгами во время отпуска, если дело касается гастрономии.

Выяснилось, что 25% респондентов готовы потратить от 500 до 1000 рублей на человека в сутки, 32% – до 2000 рублей в день, 18% – от 2000 до 4000 рублей, каждого двадцатого опрошенного не пугает чек больше 4000 рублей. Что удивительно, в путешествиях россияне редко посещают кафе: 41% опрошенных делает это лишь несколько раз за всю поездку, и лишь 10% ходят в рестораны ежедневно.