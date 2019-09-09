Российские диетологи рассказали, кому противопоказано есть мясо

«Модное» вегетарианство в действительности вредно для человека: здоровый организм требует полноценного питания. Мясо в рационе необходимо хотя бы в небольшом количестве!» –пояснила Наталья Прохорова.
Также растительная диета рекомендована людям, страдающим от сердечно-сосудистых заболеваний, и в тех редких случаях индивидуальной непереносимости мяса, которая, как правило, проявляется еще в детстве.
«При повышенном холестерине, сердечно-сосудистых заболеваниях рекомендуется растительная диета. Белки оставляют, но исключают плохо перевариваемые продукты, насыщенные жирами. Жирная говядина, свинина исключаются. Оставляют куриные грудки, нежирного кролика, диетическое мясо», - сообщила Елена Соломатина.
Текст: Наталья Диамоника
Фото: vostock-photo
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