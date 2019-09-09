Российские диетологи рассказали, кому противопоказано есть мясо

Об этом онлайн-версии издания «Вечерняя Москва» поведали диетолог, тренер-нутрицитолог Наталья Прохорова и врач-диетолог Елена Соломатина. По их мнению, отказаться от мяса людям, страдающим от нарушений обмена веществ, так как данное метаболическое заболевание приводит к избыточному распаду белков и усугубляется неспособностью почек вырабатывать мочевую кислоту. В результате продукты распада мяса откладываются в суставах и приводят к сильным болям. Таким больным необходима растительная диета. Любое красное мясо должно быть вычеркнуто из рациона, допускается лишь нежирное мясо индейки или курицы в очень ограниченных количествах.