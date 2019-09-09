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Российские диетологи рассказали, кому противопоказано есть мясо

Об этом онлайн-версии издания «Вечерняя Москва» поведали диетолог, тренер-нутрицитолог Наталья Прохорова и врач-диетолог Елена Соломатина. По их мнению, отказаться от мяса людям, страдающим от нарушений обмена веществ, так как данное метаболическое заболевание приводит к избыточному распаду белков и усугубляется неспособностью почек вырабатывать мочевую кислоту. В результате продукты распада мяса откладываются в суставах и приводят к сильным болям. Таким больным необходима растительная диета. Любое красное мясо должно быть вычеркнуто из рациона, допускается лишь нежирное мясо индейки или курицы в очень ограниченных количествах.
«Модное» вегетарианство в действительности вредно для человека: здоровый организм требует полноценного питания. Мясо в рационе необходимо хотя бы в небольшом количестве!» –пояснила Наталья Прохорова.

Также растительная диета рекомендована людям, страдающим от сердечно-сосудистых заболеваний, и в тех редких случаях индивидуальной непереносимости мяса, которая, как правило, проявляется еще в детстве.

«При повышенном холестерине, сердечно-сосудистых заболеваниях рекомендуется растительная диета. Белки оставляют, но исключают плохо перевариваемые продукты, насыщенные жирами. Жирная говядина, свинина исключаются. Оставляют куриные грудки, нежирного кролика, диетическое мясо», - сообщила Елена Соломатина.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: vostock-photo

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