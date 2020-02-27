Как сообщает британский онлайн-портал Daily Mail со ссылкой на пресс-релиз, опубликованный на MedicalXpress, эксперты в течение 8 лет изучали рацион питания 53 тысяч изначально не имеющих онкологических заболеваний женщин. Все это время участницы регулярно заполняли пищевые опросники, в которых рассказывали, что едят, пьют ли алкоголь, принимают ли гормональные препараты и как часто занимаются спортом. Также перед началом исследования специалисты собрали информацию о женском здоровье и наследственных заболеваниях раком молочной железы. К концу наблюдательного периода специалисты сделали неожиданное открытие: регулярное употребление всего 1 чашки молока в день повышает риск возникновения злокачественной опухоли груди на 50%, а 2-3 стакана – и вовсе увеличивает его до 70-80%. Более того, всего от трети стакана молока риск возрастает на 30%. Вы думаете, что вы и столько молока не пьете? Однако если вы любите капучино, учтите, что примерно такое количество продукта обычно добавляется в этот напиток. При этом не играет роли, какое молоко вы пьете – обезжиренное или цельное. Специалисты считают, что возможной причиной такой связи может быть то, что в молоке содержатся половые гормоны, способствующие развитию опухолей.По словам экспертов, к концу 8-летнего исследования было зарегистрировано 1057 случаев развития онкологии. При этом связи между употреблением соевого напитка, а также сыра и йогурта и появления рака груди установлено не было. Потому ученые советуют всем любителям коровьего молока пересмотреть свои пищевые привычки. Фото: vostock-photoПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!