Из-за пандемии коронавируса в магазинах России опустели прилавки магазинов
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Вслед за антисептиками и защитными масками люди стали закупать крупы, макароны, консервы и мясо. Не залеживаются и другие долго хранящиеся продукты, антибактериальные салфетки, туалетная бумага и чеснок. Массовый ажиотаж начался еще в пятницу и за выходные только усилился. Продавцы попросту не успевают выкладывать товары на прилавки – так быстро их разбирают.
«Заехали за продуктами, а тут такое… По телевизору все хорошо, а у людей паника. Все сметают, полки пустые… Мамай прошелся… Хватают всё. Особенно самое дешевое. Нет сахара, круп, муки, туалетной бумаги. Антисептиков… Жутковато», – так подписал свой пост в соцсети Instagram, запостивший снимок пустых полок в одном из крупных гипермаркетов Москвы.
Сначала ситуация вызывала у многих улыбку и была поводом для создания остроумных мемом, но постепенно смех сменился недоумением и тревогой. Несмотря на то, что представители магазинов заявили, что даже в случае карантина и отсутствия поставок товаров на складе хватит на 2 месяца, накал страстей не утихает. Чтобы успокоить людей, пришлось подключиться даже президенту Владимиру Путину. 17 марта он призвал россиян сэкономить деньги и не закупать продукты впрок, потому что ситуация с поставками надежная и контролируется на высшем уровне.
«Главное, чтобы люди понимали, что ситуация надежная, чтобы не тратили деньги на продукты, которые потом приходится выбрасывать», - сказал глава государства.
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Фото: Instagram
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