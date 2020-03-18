Из-за пандемии коронавируса в магазинах России опустели прилавки магазинов

Сначала ситуация вызывала у многих улыбку и была поводом для создания остроумных мемом, но постепенно смех сменился недоумением и тревогой. Несмотря на то, что представители магазинов заявили, что даже в случае карантина и отсутствия поставок товаров на складе хватит на 2 месяца, накал страстей не утихает. Чтобы успокоить людей, пришлось подключиться даже президенту Владимиру Путину. 17 марта он призвал россиян сэкономить деньги и не закупать продукты впрок, потому что ситуация с поставками надежная и контролируется на высшем уровне.

«Главное, чтобы люди понимали, что ситуация надежная, чтобы не тратили деньги на продукты, которые потом приходится выбрасывать», - сказал глава государства.

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Фото: Instagram

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