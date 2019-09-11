Посетителей российских ресторанов проинструктировали, что делать в случае отравления едой

В медицинском заключении должно быть отражено, что отравление стало следствием именно приема пищи в ресторане.

Кроме того, лучше сохранить чек из ресторана, а если вы этого не сделали, можно предоставить выписку с банковского счета, в которой отражена оплата счета. Если вы ужинали с друзьями или родными, их свидетельские показания вам пригодятся.

Как только все необходимое будет собрано, необходимо будет направить претензию владельцу ресторана, приложив к нему копию чека и медицинского заключения, а также изложить ваши пожелания. Это может быть просьба возместить стоимость ужина, выплатить компенсацию стоимости лечения или потери заработка, если вам пришлось уйти на длительное время на больничный. Важный момент: претензию нужно отправлять не по электронной почте, а заказным письмом с уведомлением о вручении – это станет основанием для обращения в суд, если вам не удастся договориться полюбовно.