Посетителей российских ресторанов проинструктировали, что делать в случае отравления едой

Согласно рекомендациям ведомства, которые приводит «РИА Новости», первое, что необходимо сделать, – обратиться к врачу. Ни в коем случае не стоит лечиться самостоятельно, так как обращение к специалисту необходимо не только для подбора верного лечения, но и поможет собрать необходимые доказательства о причиненном вреде здоровью.
«В этой неприятной ситуации вам надо доказать, что вред здоровью был причинен именно в результате ужина в ресторане. В связи с этим вам необходимо получить медицинское заключение», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте Роспотребнадзора.
В медицинском заключении должно быть отражено, что отравление стало следствием именно приема пищи в ресторане.
Кроме того, лучше сохранить чек из ресторана, а если вы этого не сделали, можно предоставить выписку с банковского счета, в которой отражена оплата счета. Если вы ужинали с друзьями или родными, их свидетельские показания вам пригодятся.
Как только все необходимое будет собрано, необходимо будет направить претензию владельцу ресторана, приложив к нему копию чека и медицинского заключения, а также изложить ваши пожелания. Это может быть просьба возместить стоимость ужина, выплатить компенсацию стоимости лечения или потери заработка, если вам пришлось уйти на длительное время на больничный. Важный момент: претензию нужно отправлять не по электронной почте, а заказным письмом с уведомлением о вручении – это станет основанием для обращения в суд, если вам не удастся договориться полюбовно.
«Кроме заявления в суд, вы также вправе обратиться с жалобой в Роспотребнадзор. Ваша жалоба будет рассмотрена и при выявлении нарушений санитарного законодательства, и в области защиты прав потребителей. Виновные лица будут привлечены к ответственности», – подытожили в Роспотребнадзоре.
Текст: Наталья Диамоника
Фото: vostock-photo
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