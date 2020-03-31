Популярный шеф-повар дал советы, как питаться вкусно и дешево во время карантина
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Фото: Instagram
Баркли рассказал британскому онлайн-порталу Daily Mail, что сэкономить деньги на питании довольно легко, и при этом вкусовые качества блюд не пострадают. По его словам, в первую очередь при составлении меню в условиях карантина, надо исходить из того, чтобы в вашей корзине оказались в первую очередь базовые продукты. Делать покупки надо с умом, не поддаваясь панике и не набирая все подряд. Не стоит брать за предварительно вымытые или отваренные и нарезанные продукты – вы прекрасно можете сделать это и самостоятельно, зато существенно сэкономите на цене.
Кроме того, шеф настоятельно советует не брезговать товарами, которые продаются по акции. Так что ищите желтые наклейки и не бойтесь: «Иногда бывает забавно рискнуть, купив что-нибудь, что вы никогда не пробовали, по сниженной цене. Но в целом это очень полезный навык – находить акционные товары. Это особенно важно, если у вас ограниченный бюджет и вам важно не выходить из заранее составленного плана питания».
Также шеф-повар не рекомендует покупать готовые соусы для пасты типа болоньезе и песто, ведь их легко сделать самостоятельно – это очень быстро и при этом получится гораздо дешевле и полезнее. Кроме того, по его словам, стоит закупиться лимонами – этот продукт не только полезен для иммунитета, но и отлично подойдет для того, чтобы придать блюдам пикантный вкус. Использовать сок лимона можно везде – от соуса болоньезе до свежего салата. А специя карри станет отличным дополнением к мясу и овощам.Мигель Баркли считает, что во время карантина стоит отдавать предпочтение простой и незамысловатой еде: «Вернитесь к основам, начните готовить с нуля. Вы удивитесь, сколько всего вы можете сделать из продуктов, которые хранятся в вашей кладовой».
Фото: Instagram
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