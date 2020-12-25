Перечислены 5 неочевидных полезных качеств мандаринов

Также эксперты уверяют, что мандарины необходимо есть для защиты от простуды и гриппа. Благодаря высокому содержанию в них витамина С и природных антибиотиков, фитонцидов они помогают укрепить иммунитет, что всем нам так необходимо сейчас. Ученые из Университета Западного Онтарио доказали, что мандарины богаты флавоноидом нобелитином, который необходим для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и диабета II типа. И еще одно полезное свойство мандаринов: они прекрасно поднимают настроение. В этом способствуют содержащиеся во фруктах эфирные масла, которые успокаивают нервы, понижают уровень тревожности, нормализуют сон и самочувствие.

Фото: freepik

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