Перечислены 5 неочевидных полезных качеств мандаринов
Как сообщает онлайн-издание «Ридус», есть 5 неочевидных полезных свойств мандаринов. Первое из них — низкая калорийность — всего 38 ккал на 100 граммов. При этом в этих фруктах много пищевых волокон и растительной клетчатки, которые улучшают работу желудочно-кишечного тракта, а пектин в их составе служит энтеросорбентом, который спасет при пищевом отравлении. Однако учтите, что мандарины усиливают аппетит, потому их не стоит есть на голодный желудок.
Также эксперты уверяют, что мандарины необходимо есть для защиты от простуды и гриппа. Благодаря высокому содержанию в них витамина С и природных антибиотиков, фитонцидов они помогают укрепить иммунитет, что всем нам так необходимо сейчас. Ученые из Университета Западного Онтарио доказали, что мандарины богаты флавоноидом нобелитином, который необходим для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и диабета II типа. И еще одно полезное свойство мандаринов: они прекрасно поднимают настроение. В этом способствуют содержащиеся во фруктах эфирные масла, которые успокаивают нервы, понижают уровень тревожности, нормализуют сон и самочувствие.
Фото: freepik
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