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Отвращение к вкусу некоторых продуктов заложено на генетическом уровне

Ученые из Университета Кентукки, США, выяснили, что некоторым людям ненавистны такие продукты, как брокколи, кинза, пиво или темный шоколад не из-за их вкусовых характеристик, а потому, что из-за особенностей генов они чувствуют вкус горечи гораздо сильнее остальных.

Ученые наконец нашли объяснение, почему одни люди могут есть огромное количество разных продуктов, а другие просто не выносят их, считая их чересчур горькими. Согласно сообщению, опубликованному в газете Times, все зависит от типа гена, который им повезло или не повезло получить при рождении.

Специалисты выяснили, что существует две разновидности генов, отвечающих за распознание горечи рецепторами: PAV, отвечающий за сильно развитые вкусовые ощущения, и полной его противоположности AVI.

У каждого человека есть две копии этого гена – либо две PAV, либо две AVI, либо комбинация первого и второго. В первом случае человек особенно восприимчив к горечи, во втором – практически не чувствует ее, обладатели третьей комбинации обладают средним уровнем чувствительности к данному вкусу. И обладатели двойного PAV, как правило, терпеть не могут брокколи, брюссельскую капусту, пиво, темный шоколад, кинзу и другие горькие продукты. Чтобы найти дополнительное подтверждение своему открытию, ученые провели исследование на добровольцах: они проанализировали их гены и с помощью специальных опросников выяснили особенности их рациона.

С помощью данного открытия эксперты надеются выяснить, можно ли решить данную проблему, в частности, при помощи специй и добавок, которые могут маскировать вкус горьких продуктов.

Фото: vostock-photo

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