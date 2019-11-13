Отвращение к вкусу некоторых продуктов заложено на генетическом уровне

У каждого человека есть две копии этого гена – либо две PAV, либо две AVI, либо комбинация первого и второго. В первом случае человек особенно восприимчив к горечи, во втором – практически не чувствует ее, обладатели третьей комбинации обладают средним уровнем чувствительности к данному вкусу. И обладатели двойного PAV, как правило, терпеть не могут брокколи, брюссельскую капусту, пиво, темный шоколад, кинзу и другие горькие продукты. Чтобы найти дополнительное подтверждение своему открытию, ученые провели исследование на добровольцах: они проанализировали их гены и с помощью специальных опросников выяснили особенности их рациона.

С помощью данного открытия эксперты надеются выяснить, можно ли решить данную проблему, в частности, при помощи специй и добавок, которые могут маскировать вкус горьких продуктов.

Фото: vostock-photo

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