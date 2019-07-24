Отказ от завтрака может обернуться серьезными последствиями для здоровья

В исследовании учитывались не только принципы питания ,но и образ жизни в целом. Согласно выводам ученых, еще одной причиной развития ожирения является низкий уровень физической активности. В большинстве случаев сидячая работа, учеба, просмотр телевизора, видеоигры, «сидение» в смартфоне или планшете сопровождаются вредными перекусами, что, в свою очередь, провоцирует развитие не только ожирения, но и диабета, и проблем с сердечно-сосудистой системой.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: vostock-photo

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