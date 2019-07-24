Отказ от завтрака может обернуться серьезными последствиями для здоровья

Как сообщается в пресс-релизе, размещенном на медицинском портале MedicalXpress, группа ученых из Медицинского университета Сан-Паулу, проанализировала данные о состоянии здоровья 4519 подростков в возрасте от 12,5 до 18 лет, проживающих в крупных европейских городах или в Бразилии, и выяснила, что игнорирование утреннего приема пищи становится наиболее частой причиной развития ожирения, так как ведет к злоупотреблению перекусами фастфудом по дороге в школу или на работу.
Причем риску развития заболевания подвержены представители обоих полов независимо от места проживания и того, сколько времени они спят. У мальчиков, регулярно пропускающих завтрак, ширина талии была в среднем на 2,13-2,61 сантиметра больше, чем у тех, кто ел по утрам дома, у девочек – на 1,97 сантиметра. Средний индекс массы тела у первой категории участников исследования также был превышен.
«Среди всех проанализированных типов поведения, связанных с энергетическим балансом, самая сильная корреляция наблюдалась между пропуском завтрака и повышенным уровнем маркеров ожирения», – комментирует ведущий эксперт проекта, профессор Аугусто Сезар Феррейра де Мораес.
В исследовании учитывались не только принципы питания ,но и образ жизни в целом. Согласно выводам ученых, еще одной причиной развития ожирения является низкий уровень физической активности. В большинстве случаев сидячая работа, учеба, просмотр телевизора, видеоигры, «сидение» в смартфоне или планшете сопровождаются вредными перекусами, что, в свою очередь, провоцирует развитие не только ожирения, но и диабета, и проблем с сердечно-сосудистой системой.
Текст: Наталья Диамоника
Фото: vostock-photo
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