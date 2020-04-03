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От заморозки авокадо до мытья ягод в уксусе: как продлить жизнь скоропортящимся продуктам во время карантина

Из-за продолжающегося карантина и усиления мер безопасности люди не могут выходить из дома, когда захочется. Да и запасы продовольствия в магазинах ограничены. Потому все актуальнее становится вопрос, как продлить жизнь продуктам и не выкидывать их.

Как передает британский онлайн-портал Daily Mail, кулинарных лайфхаков, увеличивающих срок хранения продуктов, очень много. Так, лучший способ помочь бананам не почернеть, нужно обернуть их основание и стебли пищевой пленкой. Также их можно заморозить, чтобы потом делать из них смузи или коктейли. Срок годности у молока весьма недолог, но и его остатки можно заморозить. Используйте для этого пакеты для льда – и одного-двух молочных кубиков будет достаточно для того, чтобы добавить их в чай или кофе.

Свежие фрукты можно заморозить, как и большинство овощей. Так, можно нарезать кубиками или полукольцами и заморозить лук, зелень, предварительно разделенные на соцветия брокколи и цветную капусту, картофель, морковь и другие корнеплоды (их потом можно использовать для приготовления супа). Более того, заморозить можно даже авокадо. Рекомендуется отправить его в морозилку, когда плод окончательно созрел, а когда захочется съесть, нужно просто достать его, положить на несколько секунд под горячую воду, а затем просто оставить его в тарелке на полчаса, и авокадо будет как новое.

Чтобы продлить жизнь сыру, достаточно поступить так, как делают многие производители этого продукта. Используйте бумагу для выпечки вместо пищевой пленки: «Сыр – это живой, дышащий продукт, завернуть его в пленку, значит, лишить его воздуха. Это едва ли не худшее, что вы можете сделать. Кроме того, у пластика есть запах, который проникает в тело сыра и портит его вкус».

Сохранить сельдерей и морковь свежими и сочными, если нарезать их полосками, как для полезных перекусов, и положить в герметичный контейнер с водой. Жидкость надо менять раз в 3 дня. А помочь продлить жизнь свежим ягодам можно при помощи обычного уксуса. Смешайте 1 чашку уксуса с 8 чашками воды и ополосните этим раствором все фрукты и ягоды – это убьет все болезнетворные бактерии. Затем надо просушить плоды бумажным полотенцем и хранить в слегка приоткрытом контейнере, чтобы избежать образования конденсата. Для сохранности грибов достаточно лишь постелить бумажное полотенце на дно контейнера, в котором они лежат – это поможет избавиться от лишней влаги и не даст продукту испортиться. Этот лайфхак работает со всеми овощами.

Чтобы сохранить свежими зеленый лук, травы, сельдерей и спаржу, нужно поставить их в емкость с водой. Популярный фуд-блогер поделилась в соцсети Instagram своим «водным садом» и объяснила, что все растения нуждаются во влаге, потому такой способ действительно отлично работает. Кстати, таким же образом можно продлить жизнь мяте.

Фото: pixabay

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