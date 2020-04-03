От заморозки авокадо до мытья ягод в уксусе: как продлить жизнь скоропортящимся продуктам во время карантина

Чтобы продлить жизнь сыру, достаточно поступить так, как делают многие производители этого продукта. Используйте бумагу для выпечки вместо пищевой пленки: «Сыр – это живой, дышащий продукт, завернуть его в пленку, значит, лишить его воздуха. Это едва ли не худшее, что вы можете сделать. Кроме того, у пластика есть запах, который проникает в тело сыра и портит его вкус».

Сохранить сельдерей и морковь свежими и сочными, если нарезать их полосками, как для полезных перекусов, и положить в герметичный контейнер с водой. Жидкость надо менять раз в 3 дня. А помочь продлить жизнь свежим ягодам можно при помощи обычного уксуса. Смешайте 1 чашку уксуса с 8 чашками воды и ополосните этим раствором все фрукты и ягоды – это убьет все болезнетворные бактерии. Затем надо просушить плоды бумажным полотенцем и хранить в слегка приоткрытом контейнере, чтобы избежать образования конденсата. Для сохранности грибов достаточно лишь постелить бумажное полотенце на дно контейнера, в котором они лежат – это поможет избавиться от лишней влаги и не даст продукту испортиться. Этот лайфхак работает со всеми овощами.

Чтобы сохранить свежими зеленый лук, травы, сельдерей и спаржу, нужно поставить их в емкость с водой. Популярный фуд-блогер поделилась в соцсети Instagram своим «водным садом» и объяснила, что все растения нуждаются во влаге, потому такой способ действительно отлично работает. Кстати, таким же образом можно продлить жизнь мяте.

Фото: pixabay

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!