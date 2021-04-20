От яиц до винограда: какую еду нельзя греть и готовить в микроволновке
Нужно обращать внимание, что вы ставите в СВЧ-печь, не все продукты хорошо сочетаются с микроволнами. Интернет-издание «Медик Форум» поделилось списком еды, которую лучше не класть в микроволновую печь, если вы не хотите получить неприятный сюрприз.
Если у вас нет желания отмывать свою помощницу от ошметков пищи, то лучше не пытайтесь приготовить в ней яйца в скорлупе, помидоры и виноград — воздействие на них микроволн приведет к разрыву оболочки и загрязнению стенок техники.
При разогреве супов или других жидких блюд ничего страшного не произойдет. Но советуем воспользоваться специальной крышкой, которая не даст еде расплескаться по всей микроволновке. А при ее снятии будьте осторожны и не обожгитесь паром.
Если кому-то захочется разогреть острый перец чили в микроволновке, имейте ввиду, что при его нагревании начнут распространяться едкие пары, в том числе и за пределы СВЧ.
Также необходимо следить за материалом посуды, так как не предназначенные для микроволновки кухонные атрибуты могут поспособствовать выходу из строя бытовой техники. Чтобы не испортить свою печь, не используйте в ней металлические предметы и фольгу — от них могут возникнуть искры, которые нанесут повреждения микроволновке, а фольга может еще и расплавиться.
Еду в фарфоровой посуде тоже нежелательно разогревать. На таких изделиях часто встречается ободок золотого или серебряного цвета, который может испортить микроволновку, и, наоборот, техника повредит хрупкую посуду.
Фото: freepik.com
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