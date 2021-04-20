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От яиц до винограда: какую еду нельзя греть и готовить в микроволновке

При темпе современной жизни микроволновая печь — незаменимый помощник на кухне, ведь не всегда находится время приготовить себе поесть. Но не стоит забывать, что есть продукты, которые лучше не отправлять под воздействие электромагнитных волн.

Нужно обращать внимание, что вы ставите в СВЧ-печь, не все продукты хорошо сочетаются с микроволнами. Интернет-издание «Медик Форум» поделилось списком еды, которую лучше не класть в микроволновую печь, если вы не хотите получить неприятный сюрприз.

Если у вас нет желания отмывать свою помощницу от ошметков пищи, то лучше не пытайтесь приготовить в ней яйца в скорлупе, помидоры и виноград — воздействие на них микроволн приведет к разрыву оболочки и загрязнению стенок техники.

При разогреве супов или других жидких блюд ничего страшного не произойдет. Но советуем воспользоваться специальной крышкой, которая не даст еде расплескаться по всей микроволновке. А при ее снятии будьте осторожны и не обожгитесь паром.

Если кому-то захочется разогреть острый перец чили в микроволновке, имейте ввиду, что при его нагревании начнут распространяться едкие пары, в том числе и за пределы СВЧ.

Также необходимо следить за материалом посуды, так как не предназначенные для микроволновки кухонные атрибуты могут поспособствовать выходу из строя бытовой техники. Чтобы не испортить свою печь, не используйте в ней металлические предметы и фольгу — от них могут возникнуть искры, которые нанесут повреждения микроволновке, а фольга может еще и расплавиться.

Еду в фарфоровой посуде тоже нежелательно разогревать. На таких изделиях часто встречается ободок золотого или серебряного цвета, который может испортить микроволновку, и, наоборот, техника повредит хрупкую посуду.

Фото: freepik.com

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