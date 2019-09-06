От шоколада до брокколи: названы продукты, необходимые для красоты и молодости женщин

Как передает медицинский портал «Медикфорум», эксперты считают, что есть целых пять продуктов, которые благотворно влияют на женский организм. Среди них – молочные продукты. Сколько бы споров вокруг них ни велось, но то, что они содержат кальций – это факт, не подлежащий сомнению, а он необходим для сохранения внешней привлекательности, крепости зубов и костей, защиты от проблем со спиной и укрепления мышц.

Также женщинам (и не только им, будем честны) необходимы продукты, богатые витамином С, который, как известно, мощный антиоксидант, борющийся с вредным воздействием свободных радикалов. Как следствие, он улучшает качество кожи, а также поддерживает работу нервной системы и укрепляет иммунитет. Потому смородина, цитрусовые и другие продукты, богатые витамином С, включить в рацион обязательно.

Красная рыба – еще один продукт, который эксперты советуют полюбить всем женщинам. В ней много незаменимых ценных Омега-3 кислот, которые отвечают за красоту и молодость кожи, улучшают ее эластичность и упругость, а также предотвращают появление морщин. Есть рыбу надо минимум дважды в неделю.