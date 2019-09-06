passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

От шоколада до брокколи: названы продукты, необходимые для красоты и молодости женщин

Правильное питание – залог долгой и здоровой жизни, но есть среди них особенные, которые, по мнению ученых, необходимы для сохранения хорошего самочувствия на годы вперед, но и для поддержания молодости и красоты. Женщинам их включить в рацион крайне рекомендовано.

Как передает медицинский портал «Медикфорум», эксперты считают, что есть целых пять продуктов, которые благотворно влияют на женский организм. Среди них – молочные продукты. Сколько бы споров вокруг них ни велось, но то, что они содержат кальций – это факт, не подлежащий сомнению, а он необходим для сохранения внешней привлекательности, крепости зубов и костей, защиты от проблем со спиной и укрепления мышц.

Также женщинам (и не только им, будем честны) необходимы продукты, богатые витамином С, который, как известно, мощный антиоксидант, борющийся с вредным воздействием свободных радикалов. Как следствие, он улучшает качество кожи, а также поддерживает работу нервной системы и укрепляет иммунитет. Потому смородина, цитрусовые и другие продукты, богатые витамином С, включить в рацион обязательно.

Красная рыба – еще один продукт, который эксперты советуют полюбить всем женщинам. В ней много незаменимых ценных Омега-3 кислот, которые отвечают за красоту и молодость кожи, улучшают ее эластичность и упругость, а также предотвращают появление морщин. Есть рыбу надо минимум дважды в неделю.

Четвертый продукт, необходимый для молодости, – это брокколи. Оно улучает работу пищеварительной системы организма и нормализует микрофлору.

Последний, но от этого не менее важный, продукт – шоколад. Ученые уверены, что его просто необходимо включить в рацион женщин, ведь это не только антидепрессант, помогающий успокоиться и поднять настроение, но и источник магния, марганца, меди, цинка и фосфора, которые стабилизируют гормональный фон. Но речь, естественно, идет о горьком шоколаде с большим содержанием какао.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: vostock-photo

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!