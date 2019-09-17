От повышенной утомляемости до раздражительности: что происходит с телом после отказа от сахара

Прежде чем отказываться от сахара, нужно понять, какие его виды бывают. Как передает онлайн-портал Daily Mail Australia, есть большая разница между рафинированным сахаром, добавленным и сахарами природного происхождения, в частности, фруктозой.

«После того как вы съедите рафинированный сахар, содержащийся в пирожных, печенье, леденцах, безалкогольных напитках, вы мгновенно заметите изменение уровня энергии, – заявляет диетолог Хлое МакЛеод. – Но после его переваривания неизбежно следует откат – появляются вялость и усталость. Заменив рафинированный сахар на более медленно усваиваемые углеводы вы получите более устойчивый источник энергии».

Также МакЛеод рекомендует заменить леденцы и безалкогольные напитки на две-три порции свежих фруктов. Это могут быть как ягоды, так и бананы, и апельсины, чтобы получить источник сладости, к которому наш организм привык.