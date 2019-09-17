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От повышенной утомляемости до раздражительности: что происходит с телом после отказа от сахара

Чрезмерное потребление сахара может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Диетологи решили раскрыть преимущества от него, а также дали совет, как обуздать тягу к сладкому.

Прежде чем отказываться от сахара, нужно понять, какие его виды бывают. Как передает онлайн-портал Daily Mail Australia, есть большая разница между рафинированным сахаром, добавленным и сахарами природного происхождения, в частности, фруктозой.

«После того как вы съедите рафинированный сахар, содержащийся в пирожных, печенье, леденцах, безалкогольных напитках, вы мгновенно заметите изменение уровня энергии, – заявляет диетолог Хлое МакЛеод. – Но после его переваривания неизбежно следует откат – появляются вялость и усталость. Заменив рафинированный сахар на более медленно усваиваемые углеводы вы получите более устойчивый источник энергии».

Также МакЛеод рекомендует заменить леденцы и безалкогольные напитки на две-три порции свежих фруктов. Это могут быть как ягоды, так и бананы, и апельсины, чтобы получить источник сладости, к которому наш организм привык.

Ее коллега, диетолог Джессика Спендлов, добавляет, что длительное чрезмерное потребление рафинированного сахара чревато к появлению хронических заболеваний, проблем с сердцем, диабета II типа, ожирению, повышению риска онкологии.

Отказ от рафинированного сахара, по ее словам, сопровождается своеобразной ломкой: в первые несколько дней вы будете чувствовать утомление, упадок сил, перепады настроения, раздражение и даже головные боли. Так будет продолжаться до тех пор, пока организм не отвыкнет от сахара, в эти дни важно не голодать и есть достаточное количество пищи, богатой клетчаткой.

В общем, отказ от рафинированного сахара – процесс нелегкий, но после того, как организм привыкнет к его отсутствию, вы заметите ряд преимуществ, среди которых – исчезновение тусклого цвета лица, потеря веса, улучшение концентрации и способности сосредоточиться, отсутствие резких перепадов настроения, нормализация работы пищеварительной системы и исчезновение воспалительных процессов в организме.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: vostock-photo

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