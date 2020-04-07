От омлета до радужных кексов: какие блюда для детей можно приготовить в микроволновке за 5 минут
Британский онлайн-портал Daily Mail специально для занятых родителей собрал рецепты-пятиминутки, которые понравятся даже привередливым детям. Среди них – радужные пирожные, макароны с сыром и даже омлет.
Чтобы приготовить омлет в микроволновке, вам понадобится всего 3 минуты свободного времени, яйца, перец, ветчина и шпинат. Болгарский перец и шпинат мелко нарежьте. Разбейте в кружку два яйца, сюда же отправьте перец, 2 ломтика ветчины и четверть стакана нарезанного шпината. Добавьте соль, перец, размешайте и поместите смесь в микроволновку. Через 2-3 минуты все будет готово.
Чтобы приготовить макароны с сыром, заполните кружку наполовину макаронами и залейте до краев водой, добавьте соль и отправьте в микроволновую печь на 2-3 минуты, затем выньте чашку, добавьте немного молока и горсть тертого сыра, при желании посыпьте черным молотым перцем, готовьте еще 1 минуту. Так же быстро готовится и куриный пирог. 3-4 столовые ложки вареной курицы, 2 столовые ложки овощей, 1.5 столовые ложки кукурузного крахмала, 1 столовую ложку молока и 3 столовые ложки куриного бульона отправьте в чашку. Посолите, поперчите, все хорошо перемешайте. Для теста смешайте в отдельной посуде немного муки, разрыхлителя, половину столовой ложки масла и 3,5 столовые ложки молока. Получившееся тесто влейте поверх начинки. Поставьте в микроволновку на 2-3 минуты.
На горячее можно приготовить рис с брокколи и сыром. Для этого 5 столовых ложек риса быстрого приготовления, 2/3 стакана холодной воды и мелко нарезанные соцветия брокколи сложите в чашку и перемешайте и уберите в микроволновку на 3-4 минуты. Затем выньте и добавьте половину столовой ложки кукурузного крахмала, 3 столовые ложки молока, 4 столовые ложки тертого сыра, посолите и уберите в печь еще на 1,5 минуты. А на десерт можно приготовить радужное пирожное. Смешайте в миске полстакана сахара и 50 г размягченного масла, взбейте 2 яйца, добавьте столовую ложку ванильного экстракта и одну чашку муки. Добавьте половину чайной ложки разрыхлителя и четверть столовой ложки пищевой соды. Все хорошо перемешайте ложкой. Тесто должно быть густым, как жирная сметана. Разделите смесь на 5 небольших частей и раскрасьте при помощи пищевых красителей. Тесто разных цветов добавьте в одну чашку, чтобы получилась радуга и поставьте в микроволновку максимум на 1,5 минуты. Как только кексы будут готовы, украсьте взбитыми сливками и декоративной посыпкой и наслаждайтесь.
Фото: freepik
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