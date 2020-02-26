Профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Алексей Буеверов и доцент кафедры питания и нутрициологии Российской медицинской академии последипломного образования Елена Чедия рассказали информационному агентству «РИА Новости», что, чтобы пережить масленичную неделю без вреда для фигуры, надо правильно выбрать, что именно положить на блины. По словам экспертов, от масла лучше отказаться, чтобы не раздувать и без того высокую калорийность блюда. «Из продуктов, которые меньше способствуют набору веса, в качестве начинок я рекомендую нежирную красную рыбу, нежирные сорта мяса», — поясняет Буеверов, а его коллега добавляет, что ягоды также можно рассматривать в качестве полезного топпинга. Кроме того, специалисты подчеркнули, что, несмотря на высокую калорийность блинов, это блюдо нельзя считать вредным для здоровья и не надо вычеркивать его из своего рациона – у него есть свои достоинства и недостатки, и это абсолютно нормально, главное – соблюдать умеренность. А если за все 7 дней вы решили полакомиться блинами всего раз, можно пренебречь диетой и насладиться блинчиком с абсолютно любой начинкой – это никак не скажется на фигуре.Фото: vostock-photoПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!