От добавления приправ до использования антипригарной посуды: 10 советов, которые помогут вам похудеть
Как сообщает британский онлайн-портал The Sun, эти советы помогут избежать лишнего стресса в нелегком деле похудения.
Для начала полюбите приправы. Добавление в пищу большого количества специй типа перца чили или трав может помочь снизить общую калорийность блюда: они придадут еде больше аромата и вкуса, из-за чего вы будете меньше хотеть добавить гарнир к основному блюду. Кроме того, перец чили, кайенский и черный перец, а также имбирь и корица сами по себе способствуют снижению веса.
Затем откажитесь от соусов, потому что масляные и сладкие соусы могут быть очень калорийны и могут сделать более калорийным даже диетическое блюдо. Если вы все же не можете обойтись без них, выбирайте самые безопасные: бальзамический уксус, сальсу или коричневую горчицу.
Купите антипригарную посуду. Чтобы сократить ненужную калорийность блюд, которая возникает при приготовлении блюд на масле, вложитесь в сковороду с антипригарным покрытием, для готовки на которой масла нужно гораздо меньше, а иногда можно и вовсе обойтись без него.
Следующий навык, который вам нужно будет освоить – медленно жевать еду. Если вы не торопитесь проглотить каждый кусок, то значительно сократите количество потребленных калорий. Результаты исследования, опубликованные в Американском журнале клинического питания, показали, что те, кто жует каждый кусок по 40 раз, съедают на 12% меньше калорий, чем те, кто жует пищу всего 15 раз. Дело в том, что если вы едите, не торопясь, вы не сможете объесться.
Сократите количество калорий, потребляемых в жидкой форме. Как правило, алкоголь, молочные коктейли, многие горячие напитки, фруктовые соки могут быть чрезвычайно калорийны, которые обычно не берутся в расчет, и при этом они не несут какой-либо питательной ценности. Потому обменяйте такие напитки на воду или травяной чай.
Шестой совет – больше спите. Этот трюк для потери веса настолько прост, насколько и гениален, ведь во сне вы не едите. К тому же достаточное количество отдыха заряжает вас и энергией и позволяет избежать неконтролируемой тяги к сладкому, что неизбежно приведет к похудению. В то же время недосып приводит к стимулированию выработки гормона голода грелина и снижает уровень лептина – гормона, который заставляет вас чувствовать себя сытым.
Также ученые советуют не есть перед телевизором, компьютером или телефоном, чтобы не отвлекаться от еды и не пропустить момент, когда вы насытитесь, что неизбежно приведет к перееданию и лишнему весу.
Купите маленькие тарелки, на которые поместится меньше еды – так вы будете есть меньше, это доказано исследованиями. А также выбирайте более питательные продукты, чтобы потреблять меньше калорий и при этом чувствовать себя сытым. Отдайте предпочтение белку и еде, богатой клетчаткой.
И последний лайфхак – приготовьте собственные полезные сладости и ешьте их, вместо того чтобы угощаться и поощрять себя конфетами и кусочком покупного пирожного.
Фото: vostock-photo
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