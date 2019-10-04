От добавления приправ до использования антипригарной посуды: 10 советов, которые помогут вам похудеть

Следующий навык, который вам нужно будет освоить – медленно жевать еду. Если вы не торопитесь проглотить каждый кусок, то значительно сократите количество потребленных калорий. Результаты исследования, опубликованные в Американском журнале клинического питания, показали, что те, кто жует каждый кусок по 40 раз, съедают на 12% меньше калорий, чем те, кто жует пищу всего 15 раз. Дело в том, что если вы едите, не торопясь, вы не сможете объесться.

Сократите количество калорий, потребляемых в жидкой форме. Как правило, алкоголь, молочные коктейли, многие горячие напитки, фруктовые соки могут быть чрезвычайно калорийны, которые обычно не берутся в расчет, и при этом они не несут какой-либо питательной ценности. Потому обменяйте такие напитки на воду или травяной чай.

Шестой совет – больше спите. Этот трюк для потери веса настолько прост, насколько и гениален, ведь во сне вы не едите. К тому же достаточное количество отдыха заряжает вас и энергией и позволяет избежать неконтролируемой тяги к сладкому, что неизбежно приведет к похудению. В то же время недосып приводит к стимулированию выработки гормона голода грелина и снижает уровень лептина – гормона, который заставляет вас чувствовать себя сытым.

Также ученые советуют не есть перед телевизором, компьютером или телефоном, чтобы не отвлекаться от еды и не пропустить момент, когда вы насытитесь, что неизбежно приведет к перееданию и лишнему весу.

Купите маленькие тарелки, на которые поместится меньше еды – так вы будете есть меньше, это доказано исследованиями. А также выбирайте более питательные продукты, чтобы потреблять меньше калорий и при этом чувствовать себя сытым. Отдайте предпочтение белку и еде, богатой клетчаткой.

И последний лайфхак – приготовьте собственные полезные сладости и ешьте их, вместо того чтобы угощаться и поощрять себя конфетами и кусочком покупного пирожного.

Фото: vostock-photo

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