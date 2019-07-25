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Основательница веганской компании призналась, почему вернула мясо в свой рацион

Талин Габриэлян, 10 лет назад создавшая приложение для веганских рецептов и ставшая популярной в социальных сетях за приверженность растительному рациону питания, рассказала, что заставило ее вернуть в рацион пищу животного происхождения.

В своем микроблоге в социальной сети Instagram 37-летняя австралийка опубликовала пост, в котором призналась, что после долгих лет вегетарианства в ее рацион вернулись дикая рыба, красное мясо, курица и сливочное масло. Причиной тому стали проблемы со здоровьем – ей поставили диагноз «синдром усталости надпочечников» – состояние, при котором тело и надпочечники не справляются с огромным количеством ежедневного стресса, оно характеризуется совокупностью симптомов, включая такие, как ломота в теле, хроническая усталость, нервозность, нарушения сна, проблемы с пищеварением. Врачи заявили, чтобы выздороветь, Талин необходимо отказаться от вегетарианства.

«Мне пришлось прекратить все виды физически нагрузок, перейти на питание, включающее продукты животного происхождения, принимать 15 витаминов и травяных отваров каждое утро и еще 8 на ночь, сократить количество работы, а также спать минимум 8-9 часов и медитировать 20 минут утром и вечером. Причиной возникновения заболевания врачи считают многие годы вегетарианства. Сегодня оно приносит мне больше вреда, чем пользы. Извините, если разочаровала», – написала она.

По словам Талин, она проконсультировалась с тремя разными специалистами, ни один из них не был ярым противником вегетарианства, но все они сошлись во мнении, что ее состояние здоровья не позволяет больше придерживаться растительной диеты, которая отличается высоким содержанием меди, фолатов и гистаминов.

И хотя молодой женщине было трудно смириться с тем, что система питания, близкая ей по убеждениям, вредит ее здоровью, она не могла не отметить, что за 12 месяцев употребления животной пищи у нее исчезли такие симптомы, как сильная усталость, мозговой туман, перепады настроения.

«Нет единого рецепта, который подходит всем, – добавляет Талин. – Есть люди, на здоровье которых вегетарианство не сказывается, они могут оставаться энергичными и работоспособными, но это, как выяснилось, не мой случай».

Сегодня австралийка все еще не ест глютен, молочное и яйца из-за аллергии, а также не включает в рацион сахар.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: Instagram

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