Основательница веганской компании призналась, почему вернула мясо в свой рацион

«Мне пришлось прекратить все виды физически нагрузок, перейти на питание, включающее продукты животного происхождения, принимать 15 витаминов и травяных отваров каждое утро и еще 8 на ночь, сократить количество работы, а также спать минимум 8-9 часов и медитировать 20 минут утром и вечером. Причиной возникновения заболевания врачи считают многие годы вегетарианства. Сегодня оно приносит мне больше вреда, чем пользы. Извините, если разочаровала», – написала она.

По словам Талин, она проконсультировалась с тремя разными специалистами, ни один из них не был ярым противником вегетарианства, но все они сошлись во мнении, что ее состояние здоровья не позволяет больше придерживаться растительной диеты, которая отличается высоким содержанием меди, фолатов и гистаминов.