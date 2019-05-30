Опасная доза: стало известно, какое количество энергетиков способно привести к сердечному приступу

Именно к таким выводам пришли ученые Тихоокеанского университета Калифорнии, сообщает британское издание Daily Mail со ссылкой на пресс-релиз, опубликованный в MedicalXpress.

Специалисты провели исследование, в котором добровольцы в возрасте от 18 до 40 лет были случайным образом разделены на две группы. Первой предложили выпить около литра энергетического напитка. Второй – похожий по вкусу, но совершенно безопасный заменитель. Ни один из испытуемых не знал, что именно ему досталось. Время эксперимента было ограничено 60 минутами – по одной банке каждые полчаса. Каждый энергетик содержал от 304 до 320 миллиграммов кофеина – такая доза, по предположениям ученых и заверениям производителей напитков, никак не влияет на работу сердца и считается безопасной.

До начала эксперимента у всех участников эксперимента измерили давление и сняли ЭКГ. Контрольные замеры также производились в середине исследования и в течение 4 часов после его окончания. У тех, кому достались энергетические напитки, был зафиксирован рост артериального давления, а также появились признаки опасной для здоровья аритмии и нарушений в работе сердца.

Профессор Сачин Шах, автор исследования, заявил, что, несмотря на то, что уже доказано, что кофеин вызывает сокращение сосудов и провоцирует выработку адреналина, повышающего кровяное давление, данный эксперимент слишком короткий, чтобы делать выводы о том, что причиной сбоев в работе сердца является именно он, а не какие-то иные ингредиенты, содержащиеся в напитках.

Подводя итоги, ученый сказал, что необходимо дальнейшее углубленное изучение данного вопроса, но в любом случае «люди должны знать о влиянии энергетиков на организм, особенно если у них есть какие-то заболевания, которые могут обостриться из-за этих напитков».