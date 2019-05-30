logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Опасная доза: стало известно, какое количество энергетиков способно привести к сердечному приступу

Энергетические напитки могут быть смертельно опасны. Всего два энергетика, выпитые за один час, могут стать причиной нарушений в работе сердца и резкого повышения артериального давления.

Именно к таким выводам пришли ученые Тихоокеанского университета Калифорнии, сообщает британское издание Daily Mail со ссылкой на пресс-релиз, опубликованный в MedicalXpress.

Специалисты провели исследование, в котором добровольцы в возрасте от 18 до 40 лет были случайным образом разделены на две группы. Первой предложили выпить около литра энергетического напитка. Второй – похожий по вкусу, но совершенно безопасный заменитель. Ни один из испытуемых не знал, что именно ему досталось. Время эксперимента было ограничено 60 минутами – по одной банке каждые полчаса. Каждый энергетик содержал от 304 до 320 миллиграммов кофеина – такая доза, по предположениям ученых и заверениям производителей напитков, никак не влияет на работу сердца и считается безопасной.

До начала эксперимента у всех участников эксперимента измерили давление и сняли ЭКГ. Контрольные замеры также производились в середине исследования и в течение 4 часов после его окончания. У тех, кому достались энергетические напитки, был зафиксирован рост артериального давления, а также появились признаки опасной для здоровья аритмии и нарушений в работе сердца.

Профессор Сачин Шах, автор исследования, заявил, что, несмотря на то, что уже доказано, что кофеин вызывает сокращение сосудов и провоцирует выработку адреналина, повышающего кровяное давление, данный эксперимент слишком короткий, чтобы делать выводы о том, что причиной сбоев в работе сердца является именно он, а не какие-то иные ингредиенты, содержащиеся в напитках.

Подводя итоги, ученый сказал, что необходимо дальнейшее углубленное изучение данного вопроса, но в любом случае «люди должны знать о влиянии энергетиков на организм, особенно если у них есть какие-то заболевания, которые могут обостриться из-за этих напитков».

Текст: Наталья Обрядина

Фото: vostock-photo/shutterstock

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Загрузка...