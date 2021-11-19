Оливье подорожал на 6%: во сколько обойдется россиянам новогодний салат
Мясникова сообщила Агентству городских новостей «Москва», что цена рассчитывалась, исходя из рецептуры, используемой Росстатом для определения так называемого «индекса оливье». «В состав рецептуры входят следующие продукты: огурцы (400 г), зеленый горошек (380 г), картофель (500 г), морковь (200 г), куриные яйца (4 штуки), вареная колбаса (300 г), майонез (200 г) и репчатый лук (100 г). Из такого количества можно приготовить 2-2,5 кг салата на 8-10 персон», — рассказала эксперт.
По ее словам, повышение стоимости салата происходит из-за увеличения цен на продукты, например, картофель и морковь теперь стоят дороже на 52,7 % и 32,6 % соответственно. Остальные ингредиенты вроде вареной колбасы, лука и майонеза подорожали на 4-7,7%. При этом цены на огурцы снизились на 20%.
«Салат оливье можно сделать более бюджетным и полезным, если заменить вареную колбасу курицей, которая по стоимости значительно ниже — 438,2 руб. и 182,7 за 1 кг соответственно», — заключила Елена Мясникова.
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