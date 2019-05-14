Нью-Йоркский официант вернул посетительнице забытый чек на 424 тысячи долларов

Это необычное происшествие случилось в Нью-Йорке, США. Официант убирал со стола после ухода клиентки, к слову, не оставившей чаевых, когда заметил на столе конверт. По словам Армандо, в тот день в ресторане было много посетителей, потому он едва не отправил его в помойное ведро вместе с остальным мусором, но вовремя остановился. В интервью Daily News он рассказал, что у них есть специальный ящик, в который складываются забытые посетителями вещи, но официант решил не рисковать и предпочел отдать конверт директору ресторана.

Владелица чека появилась спустя несколько дней. Ею оказалась соцработник на пенсии Карен Винакур. Конверт с чеком на такую большую сумму оказался с ней потому, что она только что продала старое жилье и по пути в банк решила пообедать с дочерью, где благополучно его и забыла. Счастливо возвращенные ей деньги владелица чека собирается потратить на покупку нового дома.