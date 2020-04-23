Обнаружено новое свойство кофе — оно может быть полезно желающим похудеть

Для чистоты эксперимента специалисты повторили эксперимент с кофе без кофеина. Результаты оказались точно такими же, из-за чего был сделан вывод, что так на вкусовые рецепторы влияет не кофеин. «Вероятно, такой эффект создают какие-то горькие вещества в кофе», – пояснил Фьельдстад. Авторы исследования отметили, что теперь понятно, почему идеальным сладким угощением к кофе считается темный шоколад с высоким содержанием какао – в сочетании с этим напитком его вкус становится «намного мягче, потому что горечь приглушена, а сладость повышена».

Это открытие может стать хорошей новостью для всех, кто хочет похудеть, но не может справиться со своей тягой к сладкому. Большинство сбалансированных систем питания допускает употребление в пищу небольшого количества шоколада, но не молочного, в котором много сахара, а именно темного. Однако горький шоколад многим кажется недостаточно сладким, но если сочетать его с кофе, ситуация может измениться в лучшую сторону.

Однако ученые отметили, что влияние кофе на вкусовые рецепторы носит краткосрочный эффект. Все добровольцы отметили, что изменения в восприятии они отметили только в процессе распития любимого напитка.

Фото: firestock

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