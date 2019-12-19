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Обман перед Рождеством: россиянин купил черную икру из пластика за 234 тысячи рублей

Бизнесмен из Санкт-Петербурга приобрел 26 банок с черными пластиковыми шариками общим весом 13 килограммов, которые ему продали под видом дорогого деликатеса.

Инцидент, как сообщает российское онлайн-издание «Росбалт» со ссылкой на свои источники в Главном управлении МВД РФ, произошло еще в сентябре, но широкой общественности стало о нем известно только сейчас.

Неизвестные мошенники позвонили пострадавшему, который занимает пост генерального директора коммерческой фирмы по продаже морепродуктов, и предложили приобрести партию деликатеса по очень заманчивой цене. Топ-менеджер предложил продавцам приехать в его офис, чтобы он смог продегустировать и оценить качество предлагаемого продукта. Икра, по словам бизнесмена, оказалась очень качественной, потому он согласился на покупку. Сначала пострадавший решил купить «черного золота» на 36 тысяч рублей, но потом захотел увеличить объем партии и приобрести в общей сложности 26 банок общей стоимостью 234 тысячи рублей.

Сделка произошла во дворе одного из домов Санкт-Петербурга, где бизнесмен обменял наличные деньги на икру, качество которой повторно проверять на месте не стал. И лишь в середине декабря, когда мужчина решил попробовать купленной икры, он обнаружил что содержимое банок абсолютно несъедобно: мошенники подсунули бизнесмену муляж продукта из черных пластиковых шариков. Пострадавший обратился в полицию. По данному делу проводится проверка.

Фото: vostock-photo

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