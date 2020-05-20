Нужно ли есть манку и не только: развенчаны самые популярные мифы о кашах
Врач рассказал о том, какие устоявшиеся рекомендации относительно каш уже давно устарели, в интервью российскому изданию «Аргументы и Факты». По его словам, манная каша, которую, несмотря на многочисленные исследования, все еще считают полезной, таковой не является. В ней нет никаких полезных веществ, так как это некая полумука из мягких сортов пшеницы, потому есть ее даже вредно, если у вас нет цели набрать вес. А миф о том, что манка полезна родился потому, что во времена, когда еще не было специальных лечебных смесей, ее давали тяжело больным людям с маслом.
Еще один популярный миф связан с гречневой кашей. Считается, что она будет полезнее, если ее не варить, а просто залить водой и дать настояться. Однако, по словам Парамонова, витаминов и минералов при замачивании крупы сохранится не намного больше, чем при варке, но вот вкусовые качества точно пострадают.
«Я знаком с любителями заваренной кипятком гречневой муки и с уважением отношусь к этим мученикам здорового образа жизни, но всем советую готовить гречку наиболее приятным для них способом. Главная ее ценность — пищевые волокна, невысокий гликемический индекс, железо. Варка никак на это не влияет», — пояснил врач.
Отчасти опроверг эксперт и популярное утверждение, что каши быстрого приготовления вредны. Однако единственная проблема, которая есть с этим продуктом, заключается в том, что в нем может быть много сахара. Потому надо изучать состав, если нет добавок, усилителей вкуса и подсластителей, можно смело есть кашу быстрого приготовления – в ней сохранены практически все свойства обычных круп, которые не расплющены предварительно прессом для ускорения приготовления.
Существует еще одно популярное мнение – каши очень калорийны, потому их надо исключить из рациона, если хочется похудеть. Однако это не так: сырая крупа может быть довольно калорийна, по при варке, ее энергетическая ценность снижается аж в 4 раза. Потому, если не злоупотреблять сахаром, маслом и вареньем при приготовлении каш, они могут быть отличной частью рациона худеющих – тем более что они дарят чувство насыщения надолго.
И последнее заблуждение, которое развенчал гастроэнтеролог, касается любимого многими риса. Многие уверены, что разгрузочный день на рисе без соли и масла поможет очистить желудочно-кишечный тракт от шлаков и токсинов. Однако белый рис – это один из самых бесполезных продуктов, в котором практически нет клетчатки, зато он быстро преобразуется в глюкозу, потому «чистка кишечника рисом» – идея попросту антинаучная.
Фото: pixabay
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