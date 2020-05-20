Нужно ли есть манку и не только: развенчаны самые популярные мифы о кашах

Отчасти опроверг эксперт и популярное утверждение, что каши быстрого приготовления вредны. Однако единственная проблема, которая есть с этим продуктом, заключается в том, что в нем может быть много сахара. Потому надо изучать состав, если нет добавок, усилителей вкуса и подсластителей, можно смело есть кашу быстрого приготовления – в ней сохранены практически все свойства обычных круп, которые не расплющены предварительно прессом для ускорения приготовления.

Существует еще одно популярное мнение – каши очень калорийны, потому их надо исключить из рациона, если хочется похудеть. Однако это не так: сырая крупа может быть довольно калорийна, по при варке, ее энергетическая ценность снижается аж в 4 раза. Потому, если не злоупотреблять сахаром, маслом и вареньем при приготовлении каш, они могут быть отличной частью рациона худеющих – тем более что они дарят чувство насыщения надолго.

И последнее заблуждение, которое развенчал гастроэнтеролог, касается любимого многими риса. Многие уверены, что разгрузочный день на рисе без соли и масла поможет очистить желудочно-кишечный тракт от шлаков и токсинов. Однако белый рис – это один из самых бесполезных продуктов, в котором практически нет клетчатки, зато он быстро преобразуется в глюкозу, потому «чистка кишечника рисом» – идея попросту антинаучная.

Фото: pixabay

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