Новый поворот: нет реальных доказательств того, что соль опасна для здоровья

ВОЗ рекомендует употреблять в день не больше 5 г соли, но при этом все исследования сходятся на том, что мало кто действительно следует данной рекомендации. Таким образом, нельзя полностью отрицать, что соль имеет определенное влияние на повышение артериального давления и на возникновение сердечно-сосудистых заболеваний, но на самом деле проблема не только в ней, но и в сахаре или жире, а также в количестве и качестве пищи, которую мы едим, сколько алкоголя пьем и какой у нас избыточный вес.

Если рацион питания высококалорийный, а образ жизни малоподвижный, это также оказывает негативное влияние на здоровье. Потому проблему надо рассматривать в комплексе. Люди со здоровой, сбалансированной диетой и активным образом жизни, как правило, имеют нормальный вес и менее подвержены сердечным приступам и инсультам.

Таким образом, ожирение влияет на возникновение гипертонии гораздо значительнее, чем просто потребление соли, и контролировать и корректировать уровень давления гораздо правильнее и эффективнее при помощи таблеток, а не только при помощи сокращения количества соли (хотя обе эти меры могут работать в комплексе).

Текст: Наталья Диамоника

Фото: vostock-photo

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