Новый поворот: нет реальных доказательств того, что соль опасна для здоровья

«Слишком много соли может привести к сердечному приступу!» – данный постулат транслируется в рекламе и СМИ. Ученые заявляют, что чрезмерное потребление данного продукта становится причиной повышения кровяного давления, а значит, возрастает риск инсультов и сердечных приступов. И если не будут приняты какие-то меры, соль «будет наносить больший вред здоровью, чем сахар».
Однако среди специалистов есть и противники данной теории, уверяющие, что нет реальных доказательств того, что сама по себе соль опасна. И полное ее исключение из рациона может быть даже более опасно, чем умеренное употребление. Их главный аргумент: соль и, в частности, натрий – важный компонент для правильной работы сердца, мышц и нервов, а также для поддержания нормального уровня гидратации. Потому не только чрезмерное, но и слишком маленькое количество соли в рационе может вызвать проблемы со здоровьем.
ВОЗ рекомендует употреблять в день не больше 5 г соли, но при этом все исследования сходятся на том, что мало кто действительно следует данной рекомендации. Таким образом, нельзя полностью отрицать, что соль имеет определенное влияние на повышение артериального давления и на возникновение сердечно-сосудистых заболеваний, но на самом деле проблема не только в ней, но и в сахаре или жире, а также в количестве и качестве пищи, которую мы едим, сколько алкоголя пьем и какой у нас избыточный вес.
Если рацион питания высококалорийный, а образ жизни малоподвижный, это также оказывает негативное влияние на здоровье. Потому проблему надо рассматривать в комплексе. Люди со здоровой, сбалансированной диетой и активным образом жизни, как правило, имеют нормальный вес и менее подвержены сердечным приступам и инсультам.
Таким образом, ожирение влияет на возникновение гипертонии гораздо значительнее, чем просто потребление соли, и контролировать и корректировать уровень давления гораздо правильнее и эффективнее при помощи таблеток, а не только при помощи сокращения количества соли (хотя обе эти меры могут работать в комплексе).
Текст: Наталья Диамоника
Фото: vostock-photo
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