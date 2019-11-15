Названы вредные привычки, которые ведут к быстрому набору веса

Среди других вредных привычек диетологи особенно выделили прием пищи перед компьютером, телевизором или телефоном. Дело в том, что просмотр чего-либо за едой отвлекает от самого процесса, сигналы мозга о насыщении игнорируются, а значит, неизбежно переедание.

Также специалист настоятельно рекомендовали медленно пережевывать пищу: «После еды нужно не менее 20 минут для того, чтобы мозг получил сигнал о насыщении. Если же вы пережевываете еду слишком быстро, то рискуете съесть больше того, что вам нужно».

Чтобы избежать набора лишнего веса есть лучше всего в одно и то же время и не пропускать основные приемы пищи, чтобы не было соблазнов перекусить чем-нибудь вредным. Также диетологи отметили, что злоупотребление высококалорийных и алкогольных напитков и вредных снэков ведет к быстрому набору веса.

Фото: vostock-photo

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