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Названы вредные привычки, которые ведут к быстрому набору веса

Диетологи составили список вредных привычек, которые мешают людям сбросить лишние килограммы. По их мнению, если отказаться от них, можно с легкостью расстаться с избыточным весом.

Так, по словам экспертов, которые приводит американское издание Food.News, увлечение строгими диетами, нацеленными на быструю потерю веса и не предполагающими поддержания достигнутого результата, могут вместо пользы принести лишь вред: серьезные запреты серьезно повышают риск срывов. Кроме того, специалисты негативно оценивают так называемые «нагрузочные дни», во время которых, как и во время срыва, люди начинают налегать на быстрые углеводы, сладости и фастфуд, забывая о норме калорий. Вместо того, чтобы выбирать строгие диеты, лучше придерживаться сбалансированной системы питания типа средиземноморской и соблюдать ее в течение всей жизни.

Среди других вредных привычек диетологи особенно выделили прием пищи перед компьютером, телевизором или телефоном. Дело в том, что просмотр чего-либо за едой отвлекает от самого процесса, сигналы мозга о насыщении игнорируются, а значит, неизбежно переедание.

Также специалист настоятельно рекомендовали медленно пережевывать пищу: «После еды нужно не менее 20 минут для того, чтобы мозг получил сигнал о насыщении. Если же вы пережевываете еду слишком быстро, то рискуете съесть больше того, что вам нужно».

Чтобы избежать набора лишнего веса есть лучше всего в одно и то же время и не пропускать основные приемы пищи, чтобы не было соблазнов перекусить чем-нибудь вредным. Также диетологи отметили, что злоупотребление высококалорийных и алкогольных напитков и вредных снэков ведет к быстрому набору веса.

Фото: vostock-photo

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