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Названы продукты, употребление которых может спасти жизнь

Самый эффективный способ победить любую болезнь – от рака до слабоумия – предотвратить ее, и полезные продукты могут помочь в этом: они повысят защитные силы организма, поддержать здоровье кровеносных сосудов. Какие именно обязательно стоит включить в свой рацион, рассказали ученые Гарвардского университета.

Как сообщает британский онлайн-портал Daily Mail, специалисты Гарвардского университета обнаружили, что у людей, в меню которых есть ненасыщенные жиры, риск ранней смерти гораздо ниже. К таким продуктам относятся рыба жирных сортов, растительные масла.

Также специалисты советуют включить в свой рацион побольше овощей и фруктов. Они советуют есть 5 разных продуктов этой категории в сутки. Особенно ученые советуют присмотреться к яблокам сорта Granny Smith или Red Delicious, так как они содержат кофеин и феруловую кислоту, необходимые для борьбы с онкологическими заболеваниями, в частности, раком мочевого пузыря, толстой кишки и легких. Также не стоит обходить вниманием грейфруты и томаты, которые богаты ликопином, который защищает нашу ДНК от вредного воздействия свободных радикалов, образующихся под воздействием вредных ультрафиолетовых лучей.

Сырые орехи – миндаль, грецкие, макадами – помимо полезных жиров содержат еще и витамин Е, магний, которые помогают защититься от таких заболеваний, к сахарный диабет II типа, ожирение, болезни сердечно-сосудистой системы.

Еще один обязательный продукт в здоровом меню – зелень, в частности, базилик, розмарин и шалфей, в которых высокое содержание розмариновой кислоты, защищающей от рака груди.

Также стоит обратить внимание на темный шоколад (в нем есть железо, медь, магний, марганец, а также антиоксиданты, но употреблять его надо в умеренных количествах), а также семена льна (прекрасный источник Омега-3 кислот, которые помогают уменьшить воспалительные процессы, улучшают работу сердца и мозга, а также защищают от рака).

Текст: Наталья Диамоника

Фото: vostock-photo

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