Названы продукты, употребление которых может спасти жизнь

Сырые орехи – миндаль, грецкие, макадами – помимо полезных жиров содержат еще и витамин Е, магний, которые помогают защититься от таких заболеваний, к сахарный диабет II типа, ожирение, болезни сердечно-сосудистой системы.

Еще один обязательный продукт в здоровом меню – зелень, в частности, базилик, розмарин и шалфей, в которых высокое содержание розмариновой кислоты, защищающей от рака груди.

Также стоит обратить внимание на темный шоколад (в нем есть железо, медь, магний, марганец, а также антиоксиданты, но употреблять его надо в умеренных количествах), а также семена льна (прекрасный источник Омега-3 кислот, которые помогают уменьшить воспалительные процессы, улучшают работу сердца и мозга, а также защищают от рака).

Текст: Наталья Диамоника

Фото: vostock-photo

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