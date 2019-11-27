Названы продукты, которые помогут быстро справиться с похмельем

«Напиток из смеси сладкого лайма, груши и кокосовой воды можно применять для борьбы с похмельем. Мы проверили в лаборатории самые разные продукты питания и их воздействие на два природных фермента – дегидрогеназу из печени и альдегиддегидрогеназу, содержащуюся в печени, почках и легких. Они обладают способностью избавлять организм человека от этилового спирта, который превращается в ацетальдегид», – пояснил доктор Шринивасан.

Идеальное соотношение компонентов в напитке – 65% груши, 25% лайма и 10% кокосовой воды.

Специалист пояснил, что они проверили на предмет помощи при похмелье фрукты, овощи, крупы, специи, молочные продукты и некоторые другие продукты, в частности, кофе. И исследование показало, что любимый многими напиток (речь о кофе) – худшее решение для тех, кто столкнулся с похмельным синдромом, сопровождающимся, как правило, головной болью, усталостью, иногда рвотой, так как он лишь продлевает болезненное состояние. Зеленый и черный чай справятся с этой задачей лучше, но их помощь также незначительна.

Также неэффективны в борьбе с похмельем такие продукты, как виноград, крыжовник, чеснок, кориандр, овес, арахис, просо, кукуруза, специи (перец, гвоздика, мускатный орех, тмин, корица) и витамин С.

Фото: vostock-photo

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!