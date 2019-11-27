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Названы продукты, которые помогут быстро справиться с похмельем

По утверждению индийских ученых из Института химических технологий Мумбаи, кокосовый сок и лайм – идеальные продукты для борьбы с похмельем, такого же эффекта можно добиться при употреблении в пищу более традиционных для наших широт огурцов, помидоров и сыра.

В преддверии грядущих праздников ученые неустанно трудятся, чтобы сохранить наше здоровье и найти альтернативные продукты от похмелья. В новом исследовании группа ученых выяснила, что напиток на основе кокосовой воды, лайма и груши в разы усиливает активность двух ферментов, которые ответственны за расщепление алкоголя в организме. Блюдо со свежими помидорами, огурцами и сыром дополнит целебное действие напитка. Именно такие данные приводит британский онлайн-портал Daily Mail, ссылаясь на слова доктора Шраддхи Шринивасана.

«Напиток из смеси сладкого лайма, груши и кокосовой воды можно применять для борьбы с похмельем. Мы проверили в лаборатории самые разные продукты питания и их воздействие на два природных фермента – дегидрогеназу из печени и альдегиддегидрогеназу, содержащуюся в печени, почках и легких. Они обладают способностью избавлять организм человека от этилового спирта, который превращается в ацетальдегид», – пояснил доктор Шринивасан.

Идеальное соотношение компонентов в напитке – 65% груши, 25% лайма и 10% кокосовой воды.

Специалист пояснил, что они проверили на предмет помощи при похмелье фрукты, овощи, крупы, специи, молочные продукты и некоторые другие продукты, в частности, кофе. И исследование показало, что любимый многими напиток (речь о кофе) – худшее решение для тех, кто столкнулся с похмельным синдромом, сопровождающимся, как правило, головной болью, усталостью, иногда рвотой, так как он лишь продлевает болезненное состояние. Зеленый и черный чай справятся с этой задачей лучше, но их помощь также незначительна.

Также неэффективны в борьбе с похмельем такие продукты, как виноград, крыжовник, чеснок, кориандр, овес, арахис, просо, кукуруза, специи (перец, гвоздика, мускатный орех, тмин, корица) и витамин С.

Фото: vostock-photo

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