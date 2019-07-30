Названы 5 серьезных ошибок в питании, которые люди допускают ежедневно

На втором месте – недостаток клетчатки в рационе. По словам ученого, о ней просто забыли. Большинство людей не получают рекомендованной суточной нормы, что приводит к проблемам в работе кишечника и нарушениям его микрофлоры. Такие продукты, как фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, бобовые, орехи, семена – необходимая часть рациона, которой в последнее время регулярно пренебрегают.

Также ученый заявил, что люди едят слишком много белка и недостаточное количество растительной пищи. Рекомендованная суточная норма белка – 0,8-1,2 г на кг веса, эти показатели могут варьироваться в зависимости от образа жизни человека и его возраста, но в целом правило «чем больше, тем лучше» здесь не работает. «Протеин стал вожделенным, – добавляет он, – потому что продавался как питательное вещество для наращивания мышечной массы и потери веса, однако злоупотребление им может привести к ускоренному старению и риску возникновения опухолей».

Что касается растительной пищи, то Харрисберг заявляет, что ее, наоборот, употребляют недостаточно, а меж тем, она богата клетчаткой, водой, микроэлементами и антиоксидантами. Врач поясняет: «Я не говорю, что все внезапно должны стать на 100% вегетарианцами, но диета с преимущественно растительной пищей – отличный вариант. Соотношение 80:20 или 90:10 соответствует рациону большинства долгожителей».

В качестве последней ошибки Харрисберг назвал чрезмерное увлечение обработанными и готовыми продуктами. По его мнению, чтобы похудеть, нужно учитывать не только сокращение калорийности и баланс белков, жиров и углеводов, но и на качество еды, которую вы едите. Тогда вы не только будете стройными, но и проживете долго.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: vostock-photo

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