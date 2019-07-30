Названы 5 серьезных ошибок в питании, которые люди допускают ежедневно

Дрю Харрисберг, врач-физиотерапевт и специалист по правильному питанию из Сиднея, основываясь на научных исследованиях, назвал австралийской версии онлайн-портала Daily Mail пять ежедневных ошибок в питании, которые могут нанести ущерб здоровью. Среди них – на первом месте употребление слишком большого количества продуктов животного происхождения в результате увлечения белковыми диетами. Демонизация углеводов привела к тому, что в итоге бекон, масло, яйца и мясо оказываются в меню даже на завтрак.
«К сожалению, употребляя эти продукты в больших количествах, вы, конечно, похудеете, но нет никаких гарантий, что в долгосрочной перспективе это окажется полезным для вашего здоровья. В погоне за стальным прессом мы потеряли из виду такой важный критерий, как продолжительность жизни. А это минимум недальновидно», – заявляет Харрисберг.
На втором месте – недостаток клетчатки в рационе. По словам ученого, о ней просто забыли. Большинство людей не получают рекомендованной суточной нормы, что приводит к проблемам в работе кишечника и нарушениям его микрофлоры. Такие продукты, как фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, бобовые, орехи, семена – необходимая часть рациона, которой в последнее время регулярно пренебрегают.
Также ученый заявил, что люди едят слишком много белка и недостаточное количество растительной пищи. Рекомендованная суточная норма белка – 0,8-1,2 г на кг веса, эти показатели могут варьироваться в зависимости от образа жизни человека и его возраста, но в целом правило «чем больше, тем лучше» здесь не работает. «Протеин стал вожделенным, – добавляет он, – потому что продавался как питательное вещество для наращивания мышечной массы и потери веса, однако злоупотребление им может привести к ускоренному старению и риску возникновения опухолей».
Что касается растительной пищи, то Харрисберг заявляет, что ее, наоборот, употребляют недостаточно, а меж тем, она богата клетчаткой, водой, микроэлементами и антиоксидантами. Врач поясняет: «Я не говорю, что все внезапно должны стать на 100% вегетарианцами, но диета с преимущественно растительной пищей – отличный вариант. Соотношение 80:20 или 90:10 соответствует рациону большинства долгожителей».
В качестве последней ошибки Харрисберг назвал чрезмерное увлечение обработанными и готовыми продуктами. По его мнению, чтобы похудеть, нужно учитывать не только сокращение калорийности и баланс белков, жиров и углеводов, но и на качество еды, которую вы едите. Тогда вы не только будете стройными, но и проживете долго.
Текст: Наталья Диамоника
Фото: vostock-photo
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