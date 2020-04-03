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Названы 2 главные причины, почему во время самоизоляции трудно перестать все время есть

Персональный тренер из Австралии Рэйчел Аттард объяснила, почему вы все время чувствуете голод, сидя дома, а также назвала простые приемы для быстрого снижения аппетита. По ее словам, если следовать этим рекомендациям, у завершению карантина можно даже похудеть.

В то время, когда миллионы людей по всему миру работают из дома из-за пандемии коронавируса, соблазн накинуться на продуктовые запасы и все время есть возрастает в разы. Как передает британский онлайн-портал Daily Mail, есть две основные причины столь необузданного аппетита. И они достаточно просты: первая из них – недостаточное количество клетчатки в рационе, вторая – низкий уровень гормона лептина, который ответствен за регуляцию энергетического обмена в организме, его низкий уровень приводит к ожирению.

По словам Рэйчел, минимальное количество клетчатки в сутки должно составлять 22 г. Если этот показатель ниже, вас будет преследовать чувство голода независимо от того, находитесь вы дома или нет. «Пищевые волокна расщепляются медленнее, чем протеины и жиры, – пояснила эксперт. – Благодаря этому вы будете чувствовать себя сытыми гораздо дольше». Чтобы не допустить подобного, контролируйте количество потребляемой клетчатки. Для этого достаточно добавить в рацион цельнозерновой хлеб, яблоки, овсянку, бобы, груши, чечевицу и бобы.

Если у вас низкий уровень лептина, вы также можете постоянно испытывать голод. Когда вы едите и начинаете насыщаться, организм начинает вырабатывать этот гормон, и вы чувствуете, что насытились. Но если его концентрация недостаточна, этого не происходит. Чтобы исправить ситуацию, необходимо исключить из рациона сахар, быстрые и обработанные углеводы, увеличить количество белка и клетчатки в рационе, а также сосредоточиться на том, чтобы снизить уровень стресса и расслабиться. «Выспитесь и сделайте так, чтобы ночной отдых занимал не менее 8 часов в сутки», – пояснила Рэйчел. Также контролировать аппетит помогут качественные пробиотики и пребиотики. Это нормализует микрофлору кишечника. «В дополнение к здоровой пище не забывайте кормить и кишечные бактерии. Принимайте добавки хорошего качества и включите в свой рацион ферментированные продукты, кимчи, йогурт, квашеную капусту, чечевицу и артишоки.

Кроме того, вы можете попробовать увеличить размер порций. «Ешьте большие порции, но реже, и избегайте перекусов между приемами пищи. Перерыв даст возможность снизить уровень инсулина и лептина. Также можете попробовать интервальное голодание, это поможет вам сбросить лишний вес», – подытожила Аттард.

Фото: depositphotos

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