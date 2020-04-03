Названы 2 главные причины, почему во время самоизоляции трудно перестать все время есть

В то время, когда миллионы людей по всему миру работают из дома из-за пандемии коронавируса, соблазн накинуться на продуктовые запасы и все время есть возрастает в разы. Как передает британский онлайн-портал Daily Mail, есть две основные причины столь необузданного аппетита. И они достаточно просты: первая из них – недостаточное количество клетчатки в рационе, вторая – низкий уровень гормона лептина, который ответствен за регуляцию энергетического обмена в организме, его низкий уровень приводит к ожирению.

По словам Рэйчел, минимальное количество клетчатки в сутки должно составлять 22 г. Если этот показатель ниже, вас будет преследовать чувство голода независимо от того, находитесь вы дома или нет. «Пищевые волокна расщепляются медленнее, чем протеины и жиры, – пояснила эксперт. – Благодаря этому вы будете чувствовать себя сытыми гораздо дольше». Чтобы не допустить подобного, контролируйте количество потребляемой клетчатки. Для этого достаточно добавить в рацион цельнозерновой хлеб, яблоки, овсянку, бобы, груши, чечевицу и бобы.