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Назван самый вредный для здоровья сорт мяса

Какое мясо приносит наибольший вред нашему организму, сообщила диетолог, специалист по рациональному питанию, врач-физиотерапевт Марина Ваулина.

По словам специалиста, самое вредное для здоровья человека мясо – импортное с большим сроком годности, которое, как правило, продается в вакуумной упаковке. Об этом диетолог сообщила в интервью российскому изданию «Вечерняя Москва».

«Прежде всего, я хотела бы обратить внимание потребителей на мясо, которое продают в вакуумной упаковке. Даже если это так называемые «элитные» сорта — «мраморное» мясо импортного производства, и так далее, надо понимать — чем дольше его срок годности, чем дальше страна-производитель, тем больше времени занимает транспортировка, тем больше в продукте нежелательных химических веществ — консервантов. Реалии таковы, что замораживают и размораживают такую продукцию нередко несколько раз. Ничего хорошего от всего этого организм не получит», – пояснила Марина Ваулина.

Также диетолог заявила, что тяжелее всего наш организм усваивает такие сорта мяса, как баранина, свинина и гусятина (что объяснимо тем, что они довольно жирные). При этом Ваулина выступила в защиту красного в целом, отметив, что многочисленные разговоры о том, что оно может стать причиной развития онкологии, по-прежнему не имеют полноценной доказательной базы. Однако, по ее словам, очень важно не только то, какое мясо вы едите, но и как вы его приготовили.

«Мясо, которое сварили, приготовили на пару или любым иным «диетическим» способом, поданное с овощами, продуктами, содержащими клетчатку, усваивается гораздо лучше», – заключила диетолог.

Максимально полезны для здоровья мясо курицы, индейки и кролика, в разумных количествах можно включить в рацион сыровяленное мясо, хамон и тому подобные продукты, а вот шашлыком из свинины злоупотреблять не стоит – в его волокнах содержится жир и частицы дыма, но отказываться от него вовсе тоже не стоит – иногда можно.

Фото: vostock-photo

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