Назван самый вредный для здоровья сорт мяса

По словам специалиста, самое вредное для здоровья человека мясо – импортное с большим сроком годности, которое, как правило, продается в вакуумной упаковке. Об этом диетолог сообщила в интервью российскому изданию «Вечерняя Москва».

«Прежде всего, я хотела бы обратить внимание потребителей на мясо, которое продают в вакуумной упаковке. Даже если это так называемые «элитные» сорта — «мраморное» мясо импортного производства, и так далее, надо понимать — чем дольше его срок годности, чем дальше страна-производитель, тем больше времени занимает транспортировка, тем больше в продукте нежелательных химических веществ — консервантов. Реалии таковы, что замораживают и размораживают такую продукцию нередко несколько раз. Ничего хорошего от всего этого организм не получит», – пояснила Марина Ваулина.