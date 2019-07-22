Главный диетолог Москвы назвала продукт, помогающий справиться со стрессом

Также специалист рекомендует летом есть больше пряных трав и свежей зелени: в них содержатся витамины А, С, группы В, флавоноиды и комплекс микроэлементов, которые также положительно влияют на способность организма сопротивляться стрессу, а также служат отличной профилактикой развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, по словам Стародубовой, обязательным продуктом летнего меню должны стать кабачки, в которых, помимо комплекса витаминов, еще и большое количество клетчатки, что в совокупности с их низкой калорийностью делает данный продукт незаменимым для всех, кто желает сбросить лишний вес.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: vostock-photo

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