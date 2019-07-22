Главный диетолог Москвы назвала продукт, помогающий справиться со стрессом

Этот положительный «терапевтический» эффект достигается благодаря высокому содержанию в зеленом горошке витаминов группы В и магния. Об этом Стародубова сообщила Агентству городских новостей «Москва».
«Молодой зеленый горошек является прекрасным источником белка растительного происхождения. Употребление его в пищу способствует укреплению мышечной ткани, повышает сопротивляемость организма различным заболеваниям. Благодаря высокому содержанию витаминов группы В и магния горошек оказывает благотворное влияние на нервную систему, повышает устойчивость к стрессу», – прокомментировала диетолог.
Также специалист рекомендует летом есть больше пряных трав и свежей зелени: в них содержатся витамины А, С, группы В, флавоноиды и комплекс микроэлементов, которые также положительно влияют на способность организма сопротивляться стрессу, а также служат отличной профилактикой развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Кроме того, по словам Стародубовой, обязательным продуктом летнего меню должны стать кабачки, в которых, помимо комплекса витаминов, еще и большое количество клетчатки, что в совокупности с их низкой калорийностью делает данный продукт незаменимым для всех, кто желает сбросить лишний вес.
Текст: Наталья Диамоника
Фото: vostock-photo
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