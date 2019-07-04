Назван доступный всем напиток, который защитит от рака и диабета

Специалисты из Университета Гранады и Мадридского университета в Комплутенсе провели мета-анализ, в ходе которого изучили 14 научных работ, посвященных влиянию молока на профилактику различных заболеваний. О выводах, к которым они пришли, сообщает портал Medical Xpress со ссылкой на публикацию в научном журнале Advances of Nutrition.

Выяснилось, что употребление молока и молочных продуктов низкой жирности, в частности, йогурта, серьезно снижает риск развития колоректального рака и рака молочного пузыря, а также служит отличным профилактическим средством против возникновения диабета второго типа и метаботического синдрома.