Назван доступный всем напиток, который защитит от рака и диабета

Специалисты из Университета Гранады и Мадридского университета в Комплутенсе провели мета-анализ, в ходе которого изучили 14 научных работ, посвященных влиянию молока на профилактику различных заболеваний. О выводах, к которым они пришли, сообщает портал Medical Xpress со ссылкой на публикацию в научном журнале Advances of Nutrition.
Выяснилось, что употребление молока и молочных продуктов низкой жирности, в частности, йогурта, серьезно снижает риск развития колоректального рака и рака молочного пузыря, а также служит отличным профилактическим средством против возникновения диабета второго типа и метаботического синдрома.
Кроме того, эти продукты, согласно выводам ученых, влияют на образование мышечной массы, рост и минеральную плотность костей, а потому их употребление крайне рекомендовано особенно пожилым людям для снижения риска развития атрофических дегенеративных изменений скелетной мускулатуры и защиты от переломов позвонков. Однако исследователи также заявили, что употребление молока никак не поможет уменьшить вероятность перелома шейки бедра – одной из самых популярных «возрастных» травм.
Текст: Наталья Диамоника
Фото: vostock-photo
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