Найден простой способ победить старение и сохранить здоровье на долгие годы

По словам врача-диетолога Клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Сеченовского университета Натальи Пугачевой, которые передает российское онлайн-издание Kp.ru, простое урезание калорийности рациона на 30-40% продлевает жизнь. Это доказано еще в экспериментах, проводимых в 30-е годы прошлого века, которые показали, что мыши, рацион которых по калорийности было ограничен, жили на 10-15% дольше тех, которые питались полноценно. Таким же способом современные ученые смогли замедлить старение обезьян.
«При ограничении поступающих в организм калорий снижается метаболизм. Синтез белков, то есть строительных кирпичиков нашего организма, становится более размеренным, полноценным. Не происходит накопления «ошибочного, с дефектами» белка в клетке, с которым надо дополнительно работать, затрачивая энергию и силы организма… То есть, по сути, лучше идет «ремонт» поломок, и за счет этого снижается риск нарушений в организме, ведущих к тяжелым заболеваниям и их осложнениям», – объясняет Наталья Пугачева.
Эксперт признает, что ограничение калорийности для некоторых людей может быть очень сложной задачей, потому рекомендует прибегать к маленькой хитрости:
«Один из способов – во время приема пищи всегда оставлять место для десерта. Но не есть его».
Также специалист советует скорректировать свое ежедневное меню, максимально снизив в нем присутствие конечных продуктов гликирования, которых много в красном мясе и твердых сырах, так как именно они ответственны за возникновение в организме воспалительных процессов. А меньше всего – в овощах, бобовых и молоке.
Также в рационе всех желающих жить долго обязательно должны присутствовать продукты с высоким содержанием витаминов группы В (особенно В3, В9, В12), а также цинка и магния, так как они помогают поддерживать стабильность и нормальный синтез ДНК. Эти витамины и микроэлементы есть в зелени, семенах, орехах. Кроме того, очень важно регулярно несколько раз в неделю есть рыбу и морепродукты – в них необходимые для молодости и красоты жирные омега-3 кислоты и магний. Кроме того, для здоровья очень полезна квашеная капуста и другие ферментированные продукты.
Текст: Наталья Диамоника
Фото: vostock-photo
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