Найден простой способ победить старение и сохранить здоровье на долгие годы

Также специалист советует скорректировать свое ежедневное меню, максимально снизив в нем присутствие конечных продуктов гликирования, которых много в красном мясе и твердых сырах, так как именно они ответственны за возникновение в организме воспалительных процессов. А меньше всего – в овощах, бобовых и молоке.

Также в рационе всех желающих жить долго обязательно должны присутствовать продукты с высоким содержанием витаминов группы В (особенно В3, В9, В12), а также цинка и магния, так как они помогают поддерживать стабильность и нормальный синтез ДНК. Эти витамины и микроэлементы есть в зелени, семенах, орехах. Кроме того, очень важно регулярно несколько раз в неделю есть рыбу и морепродукты – в них необходимые для молодости и красоты жирные омега-3 кислоты и магний. Кроме того, для здоровья очень полезна квашеная капуста и другие ферментированные продукты.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: vostock-photo

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