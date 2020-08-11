На фестивале еды «ВКУСНО!» прошли мастер-классы лучших поваров и вручение премии «Здоровое питание»

Продолжением программы стали кулинарные мастер-классы от лучших шеф-поваров Москвы и известных фудблогеров. К примеру, шеф-повара Илья Мищенко и Артем Волчек, показали, как из самого просто блюда сделать произведение искусства, а футблогеры Валерия Васенева, Анесто Шайнидис и Кристина Трофимова на своем примере доказали, что каждый может научиться готовить и превратить свое хобби в работу. После мастер-классов, все желающие смогли попробовать готовые блюда и оценить мастерство участников.

Особым этот день стал не только для гостей фестиваля, но и для компаний, которые, заботясь о качестве своей продукции, уделяют особое внимание теме здорового питания. В рамках фестиваля прошла церемония награждения победителей премии «Здоровое питание», победителями которой ежегодно становятся компании, которые вносят существенный вклад в развитие и популяризацию идей здорового образа жизни.