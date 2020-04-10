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Мыть банки с едой мылом и не только: как во время пандемии правильно обеззараживать продукты

Врач-вирусолог Лиза Кросс рассказала, как сделать процесс покупки еды во время пандемии коронавируса максимально безопасным.

Эксперт рассказала британскому онлайн-порталу Daily Mail, когда вы приносите купленные в магазине продукты домой, не надо их сразу раскладывать по кухонным полкам и холодильнику. Сначала их следует выложить на пол в специально отведенном для этого месте. По ее словам, следует исходить из постулата, что «любой продукт, принесенный извне, может быть источником вируса». Затем все продукты, которые можно хранить без упаковки, следует извлечь из нее. Упаковку нужно немедленно выкинуть, а овощи и фрукты – вымыть или протереть, затем сложить в контейнеры и затем поместить в холодильник. Любые банки, коробки, герметичные упаковки должны быть протерты либо обеззараживающими салфетками или спиртовым раствором, либо вымыты с мылом.

После того как продукты будут убраны и вымыты, необходимо помыть с дезинфицирующим средством пол и протереть пакеты многоразового использования. Тканевую сумку для шопинга стоит отправить в стирку. «Главное, что нужно помнить, если вы все делаете на полу, вам нужно просто выбрать для этого одно место. Тогда после обработки продуктов вам не придется убирать всю кухню целиком. Нужно только вымыть пол и затем – руки». Такие меры предосторожности кажутся излишними, но исследование, опубликованное в Медицинском журнале Новой Англии показало, что коронавирус может жить на картоне в течение 24 часов, на нержавеющей стали и пластике – до 3 дней. И хотя риск заразиться COVID-19 через через пластиковый пакет или упаковку еды крайне низок, он все же не равен нулю. «Все это кажется немного трудоемким, но на карантине у людей гораздо больше свободного времени. Давайте будем методичными, не будем рисковать и останемся в безопасности», – подытожила доктор Кросс.

Фото: pexels

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