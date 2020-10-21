Мужчина в течение 8 лет не мог говорить, есть и ходить из-за того, что подавился мясом

Подобное состояние часто необратимо, и когда спустя 8 лет терапии врачи опустили руки и сказали, что больше ничем не могут помочь для улучшения состояния мужчины, его родные решились на экспериментальное лечение снотворным, так как узнали о том, что эти препараты временно облегчают симптомы пациентов с параличом по всему миру. В течение всего 20 минут после введения ему препарата Ричард смог начать ходить, позвонил своему отцу, который не слышал его голоса 8 лет, начал узнавать своих родных и теперь мечтает о фастфуде. В своем дневнике врачи отметили, что, если вводить ему лекарство 1 раз в день, он будет бодрствовать и находиться в сознании около двух часов. Этот метод работал в течение 5 дней, а потом организм привык к нему, и Ричард вернулся к своему исходному состоянию.

Фото: freepik

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