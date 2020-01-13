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Мужчина провел 4 года в коме и скончался после того, как съел отравленный коллегой сэндвич

Отравитель по имени Клаус О., признанный виновным в покушении на убийство, планомерно травил коллег. В результате его действий один из них, 26-летний мужчина из немецкого города Шлос-Хольте-Штукенброк, расположенного на северо-западе Германии, впал в кому на целых 4 года, а двое других оказались в больнице с серьезными поражениями почек.

Как передает британский онлайн-портал Mirror, смерть молодого человека зафиксировали 10 января государственным судом в Билефельде, который за год до этого признал виновным в совершенных преступлениях 57-летнего Клауса О и приговорил его к пожизненному заключению без права досрочного освобождения, так как, по словам судьи, «он представляет опасность для широкой публики».

Отравитель в течение нескольких лет регулярно добавлял в еду своих коллег такие вещества, как ртуть, ацетат свинца и другие тяжелые металлы. Выяснилось это практически случайно: один из сотрудников компании по производству металлоконструкций заметил в своей пище странный белый порошок, который показался ему подозрительным. Он обратился в службу охраны, были подняты записи с камер видеонаблюдения, на которых было видно, что подсыпал его именно Клаус О. Он же отравил и бутерброд оказавшегося впоследствии в коме мужчины. Врачи установили, что причиной тому стало тяжелое отравление ртутью.

Клаус О. был арестован в 2018 году, на следствии он признался, что на преступление его спровоцировало исследование, которое он прочитал в статье, в котором ученые пытались понять, как различные вещества влияют на кроликов. Испытания показали, что ацетат свинца и ртуть, почти безвкусные вещества, при попадании в организм могут привести к серьезным повреждениям внутренних органов и смерти. В частности, воздействие ртути может вызвать кожные, неврологические и почечные проблемы. Осужденный пытался обжаловать приговор, но суд оставил приговор без изменений.

Фото: vostock-photo

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