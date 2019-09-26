Мужчина едва не лишился руки из-за того, что ежедневно пил минимум 2 газированных напитка

56-летний инженер, проживающий в малазийского Куала-Лумпура, как передает британский онлайн-таблоид The Sun, чуть не потерял руку, после того как из-за пристрастия к газировке у него развился диабет II типа. Мод признается, что он и дня не мог прожить без минимум двух газированных напитков, которые пил в обеденный перерыв. В результате своей «сахарной диеты» он даже трижды терял сознание на работе.

Вскоре после того, как Мод обнаружил, что у него диабет, на его плече возник гигантский нарыв, который не просто не заживал, а с каждым днем выглядел все хуже. У мужчины началась гангрена, и только тогда он обратился в больницу за помощью. К этому моменту болезнь разъела плоть до кости.