Мужчина едва не лишился руки из-за того, что ежедневно пил минимум 2 газированных напитка

56-летний инженер, проживающий в малазийского Куала-Лумпура, как передает британский онлайн-таблоид The Sun, чуть не потерял руку, после того как из-за пристрастия к газировке у него развился диабет II типа. Мод признается, что он и дня не мог прожить без минимум двух газированных напитков, которые пил в обеденный перерыв. В результате своей «сахарной диеты» он даже трижды терял сознание на работе.
Вскоре после того, как Мод обнаружил, что у него диабет, на его плече возник гигантский нарыв, который не просто не заживал, а с каждым днем выглядел все хуже. У мужчины началась гангрена, и только тогда он обратился в больницу за помощью. К этому моменту болезнь разъела плоть до кости.
Обеспокоенные врачи провели мужчине экстренную операцию, в ходе которой удалили гной, инфицированную кожу и назначили ему интенсивный курс антибиотиков. К счастью, докторам удалось спасти малазийцу руку, но он уже не сможет работать на прежней работе, так как его конечность потеряла нормальную подвижность.
Кроме того, врачи назначили Мохамеду лекарства, регулирующие уровень сахара в крови, и заставили его пообещать снизить количество потребляемого сладкого, чтобы проблемы со здоровьем не вернулись.
И хотя самое страшное оказалось позади, Мохамед страдает от болей в спине и его постоянно перекашивает на одну сторону, из-за того, что с одной стороны отсутствует часть мышечного каркаса.
Текст: Наталья Диамоника
Фото: vostock-photo
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