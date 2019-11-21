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Мужчина целую неделю питался только куриными наггетсами и фастфудом – и похудел

Майк Дживонс обожает жирную еду, фастфуд и жареную курицу, потому решил провести эксперимент, что будет, если он в течение 7 дней будет есть только эту еду.

Как передает британский онлайн-таблоид The Sun, 34-летний мужчина ежедневно ездил в ресторан быстрого питания, чтобы попробовать все блюда из его меню, потратил на еду за неделю 105 фунтов стерлингов (около 8700 рублей по текущему курсу ЦБ) и потреблял в день пищи в среднем на 2000 ккал. По истечении «эксперимента» он взвесился и обнаружил, что потерял в весе около килограмма.

«Было очень весело есть всю эту запретную пищу. Я очень люблю рестораны быстрого питания, потому каждый день с нетерпением ждал, когда смогу побаловать себя этими лакомствами. Это было здорово, но все же я не рекомендую есть фастфуд ежедневно. Это было весело, но повторить бы я не хотел».

Главной причиной нежелания мужчины еще раз пройти подобное испытание стало то, что в течение этой своеобразной «диеты» потребление им соли увеличилось на 150% от рекомендуемой нормы, а потребление жира – на колоссальные 250%. Майк признается, что хотел проверить, будет ли он все так же любить жареную курицу и фастфуд, если будет есть его каждый день. Любовь к этим продуктам у него не прошла, но по завершении эксперимента он стал испытывать постоянную жажду и сильные головные боли. Как поясняют в Национальной организации здравоохранения Великобритании, такие ингредиенты, как соль, сахар и жир, которые добавляются в обработанные пищевые продукты, чтобы сделать их аромат более привлекательным для клиентов ресторанов быстрого питания, повышают риск ожирения и разрушения зубов, а их регулярное потребление чревато возникновением 13 видов рака, диабета, болезней сердца и инсульта. Кроме того, фастфуд не содержит достаточного количества клетчатки, необходимого для поддержания здоровья кишечника.

Фото: vostock-photo

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