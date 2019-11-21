Мужчина целую неделю питался только куриными наггетсами и фастфудом – и похудел

Как передает британский онлайн-таблоид The Sun, 34-летний мужчина ежедневно ездил в ресторан быстрого питания, чтобы попробовать все блюда из его меню, потратил на еду за неделю 105 фунтов стерлингов (около 8700 рублей по текущему курсу ЦБ) и потреблял в день пищи в среднем на 2000 ккал. По истечении «эксперимента» он взвесился и обнаружил, что потерял в весе около килограмма.

«Было очень весело есть всю эту запретную пищу. Я очень люблю рестораны быстрого питания, потому каждый день с нетерпением ждал, когда смогу побаловать себя этими лакомствами. Это было здорово, но все же я не рекомендую есть фастфуд ежедневно. Это было весело, но повторить бы я не хотел».