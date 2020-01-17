passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Молодая женщина 5 лет питалась исключительно рисом и маринованным перцем чили – и скончалась от недоедания

Из-за регулярного недоедания 24-летняя китаянка У Хуаянь похудела до критических 22 килограммов и умерла, несмотря на огромную сумму пожертвований в размере почти 1 миллиона юаней (около 9 миллионов рублей по текущему курсу), собранных для ее лечение.

Трагической историей китайской девушки поделился онлайн-портал South China Morning Post. Она вызвала широкий общественный резонанс. По словам журналистов, У Хуань, родившаяся в 1995 году в бедной крестьянской семье, проживавшей в одной из отдаленных провинций Китая, в четырехлетнем возрасте потеряла мать. Отец без устали трудился, чтобы поставить на ноги двоих детей, но большая часть его скудных доходов уходила на лечение младшего брата девочки, который страдал от психического заболевания, из-за чего ему требовался частный медицинский уход.

Когда девочке исполнилось 18 лет, ее отец тоже скончался, после чего ей и брату было назначено государственно пособие в размере 300 юаней (меньше 3 тысяч рублей по текущему курсу). После окончания школы У Хуань поступила в профессиональный колледж, где ей также выплачивали ежегодную стипендию в размере 7 тысяч юаней (около 60 тысяч рублей по текущему курсу). Однако практически все деньги по-прежнему уходили на лечение брата, часто ей не хватало даже на еду, потому, чтобы свести концы с концами, в течение 5 лет девушка была вынуждена питаться исключительно маринованным перцем чили и рисом.

Из-за хронического недоедания здоровье У Хуань пошатнулось, вес снизился до критического – к октябрю 2019 года она весила всего 22 килограмма, у нее начались проблемы с дыханием, стало трудно ходить. Тогда она пошла в местную больницу на обследование, где ей диагностировали серьезные проблемы с сердцем и почками. Свое нежелание идти к врачам раньше девушка объяснила тем, что ее дедушка и бабушка умерли из-за того, что у них не было денег на лечение и она не хочет испытать то же самое и «ждать смерти из-за бедности».

История китаянки попала в СМИ и вызвала широкий общественный резонанс: статьи о ней появлялись в газетах и на телевидении, благодаря чему люди смогли пожертвовать на ее лечение почти 1 миллион юаней (около 9 миллионов рублей). Однако, несмотря на такую помощь и поддержку, состояние У Хуань ухудшилось, и врачи не смогли ее спасти.

Фото: vostock-photo

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!