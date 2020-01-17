Молодая женщина 5 лет питалась исключительно рисом и маринованным перцем чили – и скончалась от недоедания

Трагической историей китайской девушки поделился онлайн-портал South China Morning Post. Она вызвала широкий общественный резонанс. По словам журналистов, У Хуань, родившаяся в 1995 году в бедной крестьянской семье, проживавшей в одной из отдаленных провинций Китая, в четырехлетнем возрасте потеряла мать. Отец без устали трудился, чтобы поставить на ноги двоих детей, но большая часть его скудных доходов уходила на лечение младшего брата девочки, который страдал от психического заболевания, из-за чего ему требовался частный медицинский уход.

Когда девочке исполнилось 18 лет, ее отец тоже скончался, после чего ей и брату было назначено государственно пособие в размере 300 юаней (меньше 3 тысяч рублей по текущему курсу). После окончания школы У Хуань поступила в профессиональный колледж, где ей также выплачивали ежегодную стипендию в размере 7 тысяч юаней (около 60 тысяч рублей по текущему курсу). Однако практически все деньги по-прежнему уходили на лечение брата, часто ей не хватало даже на еду, потому, чтобы свести концы с концами, в течение 5 лет девушка была вынуждена питаться исключительно маринованным перцем чили и рисом.