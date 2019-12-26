Молодая бабушка пригласила родственников на рождественский ужин и потребовала заплатить за него
Как передает онлайн-таблоид The Sun UK, женщина в этом году запланировала ужин на 12 персон, потому заранее, перед тем как отправиться за покупками, собрала деньги с троих своих детей, их вторых половин, четырех внуков, а также всех знакомых, которые захотели присоединиться к празднику.
Фото: facebook
При этом Хейли заявляет, что собирает деньги не просто так, за это она гарантирует, что в меню будет не стандартная рождественская еда, а экстравагантное меню с множеством видов мяса, сыра и алкоголя. «Холодильник ломится от еды, он полностью упакован. Я купила мясо всех сортов – от говядины до индюшатины, свинины и курятины. К Рождеству у меня припасено шампанское и разнообразные газированные напитки для детей», – поясняет она.
В этом году женщина получила на устройство роскошного пира 420 фунтов (около 33 600 рублей по текущему курсу), однако в магазине потратила всего 300 (24 000 рублей), потому даже смогла заработать на своих родных и близких. Однако женщина обещает, что она устроит шведский стол и позаботится, чтобы все гастрономические желания гостей были исполнены. По ее словам, это будет самая что ни на есть полноценная работа, так как гости будут в ее доме до позднего вечера, и ей придется заботиться о том, чтобы они были довольны, а потом еще придется убираться.
Более того, Хейли на праздник обычно наряжается рождественским эльфом или оленем и устраивает самое настоящее шоу для всех приглашенных. Она добавляет: «Рождество – такой важный праздник для меня, я люблю видеть, как гости открывают подарки, люблю быть рядом со своей семьей. В этом году я потратила много времени на выбор подарков и их получилось так много, что за ними даже не видно елку. По правде говоря, мне кажется, что я испортила их своими праздничными застольями, но это тоже часть веселья».
Фото: facebook_
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