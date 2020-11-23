Матери пригрозили органами опеки из-за «самого вкусного блюда» для дочери
Пользователи угрожают матери органами опеки. На видео девушка под ником texykitchen1 рассказала об одном из вкусных блюд, которые она приготовила для своего 13-месячного малыша. Видео женщины о том, чем она кормит годовалую дочь, стало вирусным.
На кадрах девушка готовит обед из мяса и риса, которые она смешивает перед подачей на стол. Однако вместо положительной реакции на рецепт «уникального блюда», девушка получила много угроз. Видео шеф-повара было просмотрено более двух миллионов раз. «Я звоню в CPS (Служба защиты детей). Кто кормит ребенка этим?!» - возмутились пользователи.
«Позвони им, уверена, они не будут против горячей еды», - посмеялся под этим комментарием другой юзер, предполагая, что обед может понравиться работникам социальной службы.
«Я так запуталась. Что плохого в том, чем она кормит своего ребенка?» - не согласились некоторые. «Свежий рис, свежеприготовленное мясо, курица, овощи и люди кричат. Почему?» - встали на защиту матери. «Девушка, я не могу понять, почему эти люди ненавидят тебя, но я думаю, что ты потрясающая мама, и ты кормишь своего ребенка хорошими вещами», - написали в комментариях.
Фото: pixabay.com
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