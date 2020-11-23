Матери пригрозили органами опеки из-за «самого вкусного блюда» для дочери

«Позвони им, уверена, они не будут против горячей еды», - посмеялся под этим комментарием другой юзер, предполагая, что обед может понравиться работникам социальной службы.

«Я так запуталась. Что плохого в том, чем она кормит своего ребенка?» - не согласились некоторые. «Свежий рис, свежеприготовленное мясо, курица, овощи и люди кричат. Почему?» - встали на защиту матери. «Девушка, я не могу понять, почему эти люди ненавидят тебя, но я думаю, что ты потрясающая мама, и ты кормишь своего ребенка хорошими вещами», - написали в комментариях.