Мать двоих детей рассказала, как сократила бюджет на еду почти в шесть раз
40-летняя женщина из Эссекса привыкла покупать в супермаркете все, что ей нравилось, но после того, как уволилась, стала больше думать об экономии. Успешно сократив расходы на еду, мать теперь делится своей главной тактикой покупок в Instagram.
Savvy mother-of-two reveals how she slashed her weekly food bill to just £10 https://t.co/B03WVFYj59— Daily Mail Femail (@Femail) October 30, 2020
«Прежде чем стать мамой Изабеллы, которой сейчас восемь, я ходила по магазинам наугад, не обращая внимания на то, что бросаю в корзину в супермаркете», — уточнила Келли. Зная время, когда супермаркеты обновляют свои товары с желтыми ценниками, мать отслеживает выгодные предложения.
«Я была успешным менеджером по контрактам с зарплатой в 32 тысячи фунтов стерлингов (3,2 миллиона рублей), которой было достаточно на мою жизнь и потребности сына Рафаэля, — объяснила британка. — Я проработала два года, но из-за того, что моя дочь нуждалась во внимании, оставила должность».
При этом Келли не желала, чтобы ее увольнение как-то сказывалось на уровне жизни семьи и питании. «Я стала искать способы покупки той же еды по более дешевым ценам», — объяснила она. — Когда приближается окончание срока годности, магазины приклеивают желтые ценники. Можно получить скидку до 75%. Я знаю, во сколько супермаркеты сбивают цены и затем направляюсь туда». Келли не ограничивается одним магазином и часто ездит в различные точки в своем районе в поисках лучших цен.
Фото: pexels.com
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