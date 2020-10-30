Мать двоих детей рассказала, как сократила бюджет на еду почти в шесть раз

«Я была успешным менеджером по контрактам с зарплатой в 32 тысячи фунтов стерлингов (3,2 миллиона рублей), которой было достаточно на мою жизнь и потребности сына Рафаэля, — объяснила британка. — Я проработала два года, но из-за того, что моя дочь нуждалась во внимании, оставила должность».

При этом Келли не желала, чтобы ее увольнение как-то сказывалось на уровне жизни семьи и питании. «Я стала искать способы покупки той же еды по более дешевым ценам», — объяснила она. — Когда приближается окончание срока годности, магазины приклеивают желтые ценники. Можно получить скидку до 75%. Я знаю, во сколько супермаркеты сбивают цены и затем направляюсь туда». Келли не ограничивается одним магазином и часто ездит в различные точки в своем районе в поисках лучших цен.