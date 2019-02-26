Лайфхаки от шеф-повара и пикантные рецепты: как Влад Соколовский учился готовить на кулинарном мастер-классе

«Привет, меня зовут Марк и я немножко готовлю. Знаете ли вы, чем шеф-повар отличается от простого повара? Первый умничает, раздает комментарии, а второй делает. Так вот, сегодня я шеф, а вы берите в руки инвентарь», — смеясь, начал свой мастер-класс для известных артистов и трендсеттеров ведущий кулинарного проекта «Лавка вкуса» Марк Стаценко.
Фото: пресс-служба
Гости вечера, среди которых были блогеры Ирина Акопян, Наталья Берсенева и другие, смогли не только познакомиться с технологией и секретами приготовления нескольких изысканных блюд, но и узнать необычные сочетания ингредиентов, которые повышают настроение и даже сексуальное желание.
«Было очень вкусно, интересно и весело! А еще я узнал, что именно Марк открывал ресторан Джейми Оливера в Питере, а следовательно он знает оригинальный рецепт моей любимой пасты черетто с рагу из кролика и хрустящей присыпкой из сухарей) Забились на домашний кулинарный поединок», — так прокомментировал свое участие в мероприятии певец Влад Соколовский (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).
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Текст: Мария Мельникова
Фото: пресс-служба, Instagram