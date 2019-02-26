Лайфхаки от шеф-повара и пикантные рецепты: как Влад Соколовский учился готовить на кулинарном мастер-классе

«Было очень вкусно, интересно и весело! А еще я узнал, что именно Марк открывал ресторан Джейми Оливера в Питере, а следовательно он знает оригинальный рецепт моей любимой пасты черетто с рагу из кролика и хрустящей присыпкой из сухарей) Забились на домашний кулинарный поединок», — так прокомментировал свое участие в мероприятии певец Влад Соколовский (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

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Текст: Мария Мельникова

Фото: пресс-служба, Instagram