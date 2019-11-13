Кухонный миксер затянул шарф женщины на глазах у ее 15-летнего сына

Как сообщает британский онлайн-портал Daily Mail, француженка, чье имя не разглашается, погибла в результате нелепого несчастного случая. Женщина начала готовить пирог на собственной кухне, где находился ее сын-подросток. И все бы хорошо, но вокруг ее шеи был обмотан шарф, концы которого спускались достаточно низко.

К сожалению, женщина не заметила, что часть шарфа попала в емкость с продуктами для взбивания, когда включила бытовой прибор. В результате аксессуар обмотался вокруг венчиков миксера и превратился в удавку, начавшую ее душить.