Кухонный миксер затянул шарф женщины на глазах у ее 15-летнего сына
Как сообщает британский онлайн-портал Daily Mail, француженка, чье имя не разглашается, погибла в результате нелепого несчастного случая. Женщина начала готовить пирог на собственной кухне, где находился ее сын-подросток. И все бы хорошо, но вокруг ее шеи был обмотан шарф, концы которого спускались достаточно низко.
К сожалению, женщина не заметила, что часть шарфа попала в емкость с продуктами для взбивания, когда включила бытовой прибор. В результате аксессуар обмотался вокруг венчиков миксера и превратился в удавку, начавшую ее душить.
15-летний сын-подросток француженки в это время тоже находился на кухне, но запаниковал и, не зная, что может предпринять, чтобы помочь матери, начал звонить в службу спасения. Диспетчер посоветовала парню срочно выключить миксер из розетки и обрезать шарф, однако было уже поздно. Спасатели и полиция прибыли на место происшествия очень быстро, но несмотря на все их попытки вернуть женщину к жизни, она скончалась, не приходя в сознание.
Подросток подробно описал, что произошло на семейной кухне с его матерью, однако специалистам все равно придется провести вскрытие женщины для установления точной причины смерти.
Марка и модель миксера журналистам неизвестны.
Фото: vostock-photo
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