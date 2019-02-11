Кухни народов мира, секреты шеф-поваров и мастер-классы для маленьких кулинаров: в Москве пройдет фестиваль еды «ВКУСНО!»

В День защитника отечества фестиваль еды «ВКУСНО!» вновь распахнет свои двери для всех, кто хочет весело провести праздник и выходной. В этом году изюминкой события станет сама площадка — гастрономическая «улица» StrEAT, в рамках которой представлены 40 концепций кухонь со всего мира. Гостей ждут увлекательные маршруты и вкусные «путеводители» по ним.
На фестивале будут работать 3 основные площадки. Первая — «КУХНЯ», где своими секретами поделятся известные шеф-повары Вадим Силантьев (кулинарная студия Deli), автор кулинарной книги «Еда как праздник» Сергей Леонов, Елена Савчук (ресторан BOTWA), Виктор Апасьев (ресторан JIS).
В рамках «ЛЕКТОРИЯ» пройдут выступления известных диетологов, wellness-коучей и блогеров. На лекциях гости фестиваля смогут узнать о современных тенденциях в health-индустрии от сестер-блогеров Анастасии и Елены Костюхиных; проанализировать свой рацион вместе с редактором разделов «Фитнес» и «Питание» журнала Women's Health Александрой Гуськовой, а также задать любые вопросы врачу-диетологу Лидии Ионовой.
А на площадке «ДЕТСТВО» пройдут кулинарные мастер-классы и розыгрыши вкусных призов, а также будут показаны мультфильмы. Маленькие гости фестиваля (от 4 до 12 лет) и их родители под руководством опытных кондитеров бренда Brownie Mama научатся делать нежнейший шоколадный мусс с кусочками брауни, а шеф-повар международного класса Сергей Леонов покажет, как можно приготовить полезные натуральные конфеты из обычных мандаринов.