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Кухни народов мира, секреты шеф-поваров и мастер-классы для маленьких кулинаров: в Москве пройдет фестиваль еды «ВКУСНО!»

23 февраля на площадке StrEAT Moscow пройдет фестиваль еды «ВКУСНО!».

В День защитника отечества фестиваль еды «ВКУСНО!» вновь распахнет свои двери для всех, кто хочет весело провести праздник и выходной. В этом году изюминкой события станет сама площадка — гастрономическая «улица» StrEAT, в рамках которой представлены 40 концепций кухонь со всего мира. Гостей ждут увлекательные маршруты и вкусные «путеводители» по ним.

На фестивале будут работать 3 основные площадки. Первая — «КУХНЯ», где своими секретами поделятся известные шеф-повары Вадим Силантьев (кулинарная студия Deli), автор кулинарной книги «Еда как праздник» Сергей Леонов, Елена Савчук (ресторан BOTWA), Виктор Апасьев (ресторан JIS).

В рамках «ЛЕКТОРИЯ» пройдут выступления известных диетологов, wellness-коучей и блогеров. На лекциях гости фестиваля смогут узнать о современных тенденциях в health-индустрии от сестер-блогеров Анастасии и Елены Костюхиных; проанализировать свой рацион вместе с редактором разделов «Фитнес» и «Питание» журнала Women's Health Александрой Гуськовой, а также задать любые вопросы врачу-диетологу Лидии Ионовой.

А на площадке «ДЕТСТВО» пройдут кулинарные мастер-классы и розыгрыши вкусных призов, а также будут показаны мультфильмы. Маленькие гости фестиваля (от 4 до 12 лет) и их родители под руководством опытных кондитеров бренда Brownie Mama научатся делать нежнейший шоколадный мусс с кусочками брауни, а шеф-повар международного класса Сергей Леонов покажет, как можно приготовить полезные натуральные конфеты из обычных мандаринов.

Расписание и подробную информацию о фестивале «ВКУСНО!» можно найти здесь. Для участия в лекциях необходима предварительная регистрация здесь.

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Текст: Мария Мельникова

Фото: пресс-служба

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