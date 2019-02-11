Кухни народов мира, секреты шеф-поваров и мастер-классы для маленьких кулинаров: в Москве пройдет фестиваль еды «ВКУСНО!»

В День защитника отечества фестиваль еды «ВКУСНО!» вновь распахнет свои двери для всех, кто хочет весело провести праздник и выходной. В этом году изюминкой события станет сама площадка — гастрономическая «улица» StrEAT, в рамках которой представлены 40 концепций кухонь со всего мира. Гостей ждут увлекательные маршруты и вкусные «путеводители» по ним.

На фестивале будут работать 3 основные площадки. Первая — «КУХНЯ», где своими секретами поделятся известные шеф-повары Вадим Силантьев (кулинарная студия Deli), автор кулинарной книги «Еда как праздник» Сергей Леонов, Елена Савчук (ресторан BOTWA), Виктор Апасьев (ресторан JIS).